Carmen Pérez (PP): “Ser candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife es una inmensa responsabilidad”

La actual consejera de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carmen Pérez, será la candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de la capital en las próximas elecciones municipales.
Pérez, que sustituye a Carlos Tarife en sus aspiraciones a optar al bastón de mando de la ciudad, manifestó ayer estar “muy emocionada” con su postulado como futura alcaldesa, cuya candidatura se presentará el viernes en el parque García Sanabria a cargo del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Carmen Pérez señaló que “para mí es un inmenso honor y una inmensa responsabilidad que el partido haya pensado en mí como candidata a la Alcaldía. Di el salto desde el sector privado a la gestión pública para trabajar por Santa Cruz, así que el hecho de que el PP piense en mí es todo un orgullo”.
Cuestionada sobre su futuro equipo o los retos que quiere para la capital en caso de ser elegida como alcaldesa -lo que la convertiría en la segunda mujer en la historia del Ayuntamiento chicharrero en conseguirlo, después de la socialista Patricia Hernández- Pérez, prefirió no desvelar nada al respecto “hasta que mi nombramiento sea oficial”, añadió.
Carmen Pérez concurrirá a la Alcaldía mientras que Tarife irá en la lista del PP al Parlamento de Canarias, donde se prevé que ostente la portavocía del grupo. No obstante, una vez que la candidata sea designada oficialmente por el partido, se prevén nuevos movimientos en el Consistorio, pues esta pasará a ser la primera teniente de alcalde, en sustitución de Tarife, quien conservará el área de Servicios Públicos hasta el final del mandato.