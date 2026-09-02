Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre que había salido a nadar en la Playa de Los Pocillos

Los servicios de emergencias han localizado sobre las 14.15 horas de este miércoles el cuerpo sin vida de un bañista de 78 años que desapareció cuando nadaba en la Playa de Los Pocillos, dentro del municipio de Tías (Lanzarote).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, fue una alerta la que avisó de que no aparecía una persona que había salido a nadar, por lo que se activó la búsqueda del afectado por tierra, mar y aire.
En este sentido, el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote intervino en la zona con una moto acuática, localizaron el cuerpo del afectado y lo trasladaron hasta la playa, donde el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tan sólo pudo confirmar el fallecimiento del bañista.
Por su parte, en el dispositivo de búsqueda participaron también un helicóptero de rescate y embarcación del GES, Salvamento Marítimo y personal del Salvamento en Playas de Tías.
Finalmente, la Guardia Civil custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruyó las diligencias correspondientes, mientras que la Policía Local colaboró con el resto de los recursos desplegados en la zona.