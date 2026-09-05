Nueva apertura en Santa Cruz: Grupo Compostelana estrena restaurante y pizzería

El Grupo Compostelana, una de las firmas más reconocidas de la restauración en Tenerife, tiene nuevo local y es en Santa Cruz de Tenerife.
Se encuentra ubicado en la terraza del Parque Bulevar, en el corazón de la capital de la Isla, y acaba de abrir sus puertas con el mismo concepto de los otros establecimientos que posee en Tenerife, incluido el de la plaza de La Candelaria, también en Santa Cruz.
Compostelana Bulevar abrirá todos los días, a partir de las 12.00 horas, garantizando “la misma esencia” de siempre.
Grupo Compostelana es una de las firmas de restauración con mayor trayectoria en Tenerife, con presencia destacada en Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife. La marca sitúa sus orígenes a finales de los años 80 y ha desarrollado desde entonces distintos establecimientos vinculados principalmente a la cocina italiana, mediterránea y de inspiración internacional.
En el norte de la Isla, la actividad se concentra especialmente en Puerto de la Cruz, donde operan varios locales bajo la denominación Compostelana Norte, entre ellos espacios en la avenida Familia de Betancourt y Molina y en el entorno de la Plaza del Charco. La empresa se presenta como un grupo de carácter familiar con décadas de experiencia en el sector hostelero.
La marca también mantiene presencia en Santa Cruz de Tenerife, donde destaca Compostelana Plaza de España, situada en el entorno de la Plaza de la Candelaria. En la capital tinerfeña, algunos establecimientos vinculados a Compostelana aparecen integrados en la oferta del Grupo Sigan Bailando, lo que refleja la evolución de la marca y su diversificación empresarial.
En los últimos años, Compostelana ha ampliado además sus canales de venta con servicios propios de reparto a domicilio en municipios del norte de Tenerife, como Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos y Santa Úrsula. La trayectoria del grupo lo ha convertido en una de las enseñas reconocibles de la restauración en la Isla, con una implantación consolidada en varias zonas turísticas y urbanas.