Nuevo susto en una playa de Canarias: un hombre de 61 años, grave tras ser rescatado

Un hombre de 61 años ha sido rescatado este domingo con síntomas de ahogamiento de carácter grave en Grandes Playas, en La Oliva (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 10.48 horas. Los socorristas de la playa sacaron del mar al afectado después de que se encontrara en apuros y le prestaron una primera asistencia hasta la llegada de los recursos sanitarios.
Trasladado grave al Hospital General de Fuerteventura
Tras recibir la alerta, el 112 activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Policía Local.
A su llegada, el personal sanitario atendió al hombre, de 61 años, que presentaba síntomas de ahogamiento de carácter grave.
Después de ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.
Los agentes de la Policía Local colaboraron además en el dispositivo desplegado en la zona.