Tragedia en el litoral de Tenerife: fallece un buceador en Radazul

Un buceador ha fallecido este sábado tras sufrir un ahogamiento mientras practicaba submarinismo en la costa de Radazul, en el municipio de El Rosario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112).
El suceso se desencadenó a las 10:34 horas, momento en el que el centro de emergencias recibió una alerta en la que se comunicaba que una persona se encontraba en apuros en el agua, cerca del litoral tinerfeño.
Maniobras de reanimación sin éxito
Tras la llamada de auxilio, una embarcación rescató al afectado y lo trasladó hasta el puerto de Radazul. En el muelle esperaban los profesionales del Servicio de Urgencias Canario (SUC), quienes comprobaron que el deportista se hallaba en parada cardiorrespiratoria.
A pesar de que el personal sanitario le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, no fue posible revertir la situación y solo pudieron confirmar su muerte.
En la resolución de este incidente en la costa de Tenerife también intervinieron efectivos de Salvamento Marítimo, personal del servicio de Salvamento de Playas, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.