La Laguna abona cerca de 300.000 euros a los comercios adheridos a la campaña de Bonos Comercio

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de Fauca, entidad colaboradora de la campaña de Bonos Comercio 2026, ha efectuado ya un primer abono de 297.000 euros a los establecimientos adheridos, correspondiente a los bonos canjeados durante las primeras semanas de esta quinta edición. El pago se realizó este miércoles, 16 de septiembre, mientras la campaña continúa activa tanto para la compra como para el canje de bonos.
La concejala de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que este primer abono “permite que los establecimientos comiencen a recibir las cantidades correspondientes a las ventas realizadas sin tener que esperar a que finalice la campaña. Sabemos lo importante que es para nuestros autónomos y pequeños negocios disponer de liquidez y, por eso, desde el Ayuntamiento hemos querido que los pagos se vayan realizando durante el propio desarrollo de la iniciativa”.
Díaz añade que “estamos haciendo un seguimiento continuo de la campaña junto a la entidad colaboradora, no solo de la venta y el canje de los bonos, sino también de todo el proceso de gestión. Nuestro objetivo es que esta herramienta sea útil tanto para la ciudadanía como para los comercios que participan en ella y que el dinero generado por las compras llegue a los establecimientos con la mayor agilidad posible”.
La quinta edición del Bono Comercio La Laguna mantiene, además, un elevado nivel de participación. Desde la apertura de la venta, el pasado 1 de septiembre, se han adquirido cerca de 57.000 de los 70.000 bonos disponibles, lo que supone el 81,2% del total. Los bonos vendidos hasta el momento representan ya 1.136.160 euros de consumo en los establecimientos del municipio.
También el ritmo de canje refleja la acogida de la iniciativa. Los comercios han registrado ya operaciones por 993.000 euros, el 87,4% del valor de los bonos vendidos hasta la fecha. En la campaña participan actualmente 271 establecimientos activos de comercio, servicios y hostelería.
El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir Hegeige, destaca la agilidad en la gestión: “Nuestro compromiso es que el comercio no tenga que esperar. Con el primer abono de casi 300.000 euros, los establecimientos adheridos ya recuperan buena parte de lo canjeado en plena campaña. Seguiremos trabajando para que los próximos pagos lleguen con la misma rapidez y para que el bono siga siendo una herramienta útil para las zonas comerciales de Canarias”.
Por su parte, el presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez Díaz, subraya que “estas cifras demuestran que los laguneros y laguneras apuestan por el comercio de proximidad cuando se les dan herramientas para hacerlo. El Bono Comercio deja el dinero en nuestras calles y en los negocios que dan vida a la ciudad”.
Cada bono tiene un valor de 20 euros, de los que la persona compradora aporta 10 euros y el Ayuntamiento los otros 10. Cada persona puede adquirir un máximo de cinco bonos, sin gastos de gestión. La iniciativa cuenta con una aportación municipal de 700.000 euros, que permite movilizar hasta 1,4 millones de euros de consumo en el municipio.
La compra y el canje de bonos permanecerán abiertos hasta el próximo 29 de septiembre. En estos momentos quedan disponibles poco más de 13.190 de los 70.000 bonos puestos a la venta, por lo que la campaña mantiene todavía capacidad para seguir generando actividad económica y nuevas compras en los establecimientos del municipio.