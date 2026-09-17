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Los establecimientos de La Laguna exigen el pago de los bonos comercio para poder afrontar los gastos

El Ayuntamiento dice que la campaña acabará la próxima semana, tras lo cual se ingresarán las cantidades correspondientes por las ventas
La Laguna bonos comercio
La campaña de Bonos Comercio acabará la próxima semana. / DA
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Los establecimientos participantes en la campaña Bonos Fomento al Comercio Local de La Laguna han mostrado su preocupación ante el retraso en el abono de las cantidades correspondientes a los bonos ya canjeados y reclaman al Ayuntamiento que agilice los pagos correspondientes.

Recuerdan que son ellos quienes han adelantado el valor de los descuentos aplicados a los clientes, confiando en que la administración abonaría posteriormente el dinero.

“Hemos atendido a los clientes, hemos vendido, hemos aplicado los descuentos y hemos entregado los productos. Ahora necesitamos que se nos pague lo que nos corresponde, pues el retraso afecta a nuestra liquidez y a la capacidad para afrontar gastos, proveedores, nóminas e impuestos”, añaden los comerciantes.

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El Ayuntamiento ha indicado que la campaña de bonos acabará la próxima semana, tras lo cual se ingresarán las cantidades correspondientes a los comercios participantes.

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