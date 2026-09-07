Nuevo aparcamiento en La Laguna: 300 plazas junto a un colegio con zona ‘Besa y baja’

El Ayuntamiento de La Laguna trabaja en la habilitación de una nueva zona provisional de aparcamiento en Finca España, en un solar situado junto al CEIP Clorinda Salazar. La previsión municipal es crear entre 200 y 300 plazas de estacionamiento.
La actuación se encuentra todavía en una fase inicial. Los trabajos han comenzado con el reajuste de varias tuberías existentes y con labores para despejar, desbrozar y allanar el terreno antes de acondicionar el pavimento para el paso de vehículos.
El solar se encuentra próximo a la avenida de Las Palmeras y a diferentes negocios y zonas residenciales de Finca España. Según el Ayuntamiento, el espacio podrá ser utilizado tanto por residentes como por las familias que acuden diariamente al colegio.
Una zona de ‘Besa y baja’ junto al colegio
El proyecto incluye además una zona específica de ‘Besa y baja’ junto al CEIP Clorinda Salazar. Este espacio estará pensado para que madres y padres puedan detenerse durante un periodo breve para dejar o recoger a los alumnos sin permanecer estacionados y sin generar retenciones en el entorno del centro educativo.
También está prevista una zona de acceso para vehículos con necesidades especiales, como los destinados a mantenimiento, emergencias o seguridad.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, explicó que la actuación pretende dar un “uso transitorio” a este terreno educativo de grandes dimensiones mientras se mantiene disponible para futuros usos.
Las obras están todavía en su fase inicial
Por el momento, el Ayuntamiento no ha concretado una fecha para la apertura del nuevo aparcamiento.
La primera parte de los trabajos ha consistido en modificar determinadas tuberías que impedían avanzar con el acondicionamiento del terreno.
Una vez resuelto este obstáculo, la maquinaria ha comenzado a retirar maleza y otros restos y a nivelar el solar. La planificación contempla posteriormente el fresado del pavimento para mejorar las condiciones de circulación y estacionamiento.
La previsión de entre 200 y 300 plazas es todavía estimativa y dependerá del desarrollo definitivo de la actuación.
El concejal de Obras, Ángel Chinea, señaló que el objetivo es dar respuesta a la demanda de estacionamiento existente en esta zona de Finca España, especialmente en las inmediaciones del colegio y de la avenida de Las Palmeras.
Más aparcamientos provisionales en Finca España
La actuación se suma a otros espacios habilitados anteriormente como estacionamientos provisionales en solares de Finca España.
Entre ellos se encuentran parcelas próximas al Parque Roberto Torres del Castillo, cerca del Centro de Salud y de diferentes zonas residenciales.
El propio CEIP Clorinda Salazar también ha sido objeto durante el verano de diferentes trabajos de reforma y mejora realizados por el Ayuntamiento antes del inicio del nuevo curso escolar.
El Consistorio no ha facilitado por ahora el presupuesto de la nueva zona de estacionamiento ni el plazo concreto previsto para finalizar los trabajos.