La Laguna tendrá 30 nuevas plazas de aparcamiento: estarán listas en septiembre

El Ayuntamiento de La Laguna trabaja en la creación de una nueva bolsa provisional de aparcamientos en Valle Tabares, una actuación con la que prevé habilitar aproximadamente una treintena de nuevas plazas de estacionamiento en una zona donde existe una elevada demanda tanto por parte de los vecinos como de la comunidad educativa.
La intervención se desarrolla a través de la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad en un solar municipal de 807 metros cuadrados, situado en el acceso a Valle Tabares, entre la carretera de entrada al núcleo y la calle La Era de Tabares.
El concejal responsable del área, Ángel Chinea, explica que el Ayuntamiento está aplicando el mismo procedimiento utilizado en otros puntos del municipio para ganar zonas de estacionamiento de carácter provisional.
La fórmula consiste en aprovechar parcelas de titularidad municipal que, aunque tienen asignado otro uso público en el planeamiento, no van a ser destinadas de forma inmediata a ese fin.
“Solicitamos a la Gerencia de Urbanismo el uso provisional de esa parcela, con lo que le damos una utilidad en tanto no se ejecute el uso previsto en el Plan General”, señala Chinea.
Una treintena de nuevas plazas en Valle Tabares
La actuación permitirá crear unas 30 plazas de aparcamiento en un punto estratégico del núcleo.
Desde el Ayuntamiento destacan que Valle Tabares presenta una importante demanda de estacionamiento, tanto por parte de los residentes como por la presencia del centro de educación infantil, primaria y secundaria Cisneros Alter.
La nueva bolsa podría servir también como punto de parada para dejar y recoger al alumnado, lo que favorecería la rotación de vehículos y ayudaría a aliviar la presión de estacionamiento en determinados momentos del día.
Lista para el inicio del curso escolar
Durante agosto, la Concejalía de Obras ha procedido al vallado del solar y está ejecutando los trabajos con medios propios.
La actuación incluye el rebaje del terreno con maquinaria hasta situarlo a nivel de calle y la posterior colocación de fresado asfáltico reutilizado, procedente de pavimento retirado de otras vías municipales.
La previsión municipal es que los trabajos estén terminados a principios de septiembre, de manera que el nuevo aparcamiento pueda abrir coincidiendo con el inicio del curso escolar.
Más aparcamientos provisionales en La Laguna
Ángel Chinea enmarca esta actuación dentro del proyecto municipal para aprovechar suelo público disponible en diferentes pueblos y barrios de La Laguna y habilitar nuevas plazas de estacionamiento.
El objetivo, según el edil, es responder a una de las demandas ciudadanas más frecuentes de los últimos años y crear nuevas zonas de aparcamiento mientras esos terrenos no sean necesarios para los usos definitivos previstos en el planeamiento.