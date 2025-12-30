Confirmado: La Laguna tendrá un nuevo aparcamiento gratuito de más de 1.700 metros cuadrados

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna ha autorizado el pago de 630.400 euros para la adquisición de tres parcelas adyacentes en Tejina, que se destinarán a la creación de una nueva zona de estacionamiento gratuito de vehículos. Los terrenos suman una superficie total de 1.700 metros cuadrados y pasarán a ser de titularidad pública.
Según ha informado el Consistorio, las parcelas serán objeto de trabajos de adecuación previos para facilitar la entrada y salida de los vehículos y permitir su uso como espacio de aparcamiento.
El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que la creación de nuevos espacios de estacionamiento fue una de las principales demandas trasladadas por la ciudadanía al inicio del mandato.
En este sentido, señaló que en los últimos años se ha realizado un esfuerzo para adquirir parcelas y habilitar nuevas plazas sin que ello suponga un incremento del tráfico en el municipio.
Por su parte, el concejal de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad, Ángel Chinea, explicó que estos espacios buscan facilitar que la población pueda dejar su vehículo en puntos estratégicos de los seis distritos y acceder con mayor facilidad a zonas residenciales, recintos culturales, empresas, locales de ocio y establecimientos comerciales y de restauración.
Las tres parcelas adquiridas, unidas entre sí, suman una superficie total de 1.710 metros cuadrados, siendo la mayor de 925 metros cuadrados y las otras dos de 392,50 metros cuadrados cada una.
Se localizan frente a la carretera general TF-16, la calle Tomás González Rivero y la calle de Arriba, y lindan con el Barranco de las Cuevas y el camino La Palma, de carácter peatonal, lo que permite una adecuada accesibilidad y facilita la gestión del tráfico de los vehículos que utilicen este espacio.
Entre las principales características del conjunto de parcelas destaca el desnivel existente, de aproximadamente cuatro metros de altitud entre los extremos del frente que da a la calle Tomás González Rivero, así como su ubicación estratégica, con acceso a tres ramales viarios distintos del centro de Tejina.
Los trabajos para la selección y adquisición de estos solares se iniciaron en 2020, cuando la empresa municipal Muvisa solicitó ofertas de suelo ante el interés del Ayuntamiento de habilitar nuevos espacios de aparcamiento debido a la escasez existente en el casco de Tejina.
En la actualidad, la Concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad mantiene activa la búsqueda de nuevos terrenos que cumplan con las condiciones de uso establecidas por la ley, tanto en la Comarca Nordeste como en otros puntos del municipio.