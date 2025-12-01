Nuevo ‘parking’ público en La Laguna: hasta 300 plazas de aparcamiento

El municipio de La Laguna contará con un nuevo aparcamiento público en el barrio de San Matías, en el que se habilitarán entre 250 y 300 plazas y la previsión es que esté terminado en el primer trimestre del próximo año, según información desde el área de Obras e Infraestructuras.
El solar, de titularidad municipal, está ubicado entre las calles San Mauricio, San Nicolás y San Andrés. Desde el área ya se han colocado dos filas de bloques y muros de cerramiento para garantizar la seguridad y visibilidad del nuevo espacio de estacionamiento.
A partir de ahí, los siguientes trabajos que se acometerán serán la limpieza y acondicionamiento del terreno para la creación de las plazas de aparcamiento, aprovechando al máximo la extensión y las condiciones del solar. La previsión es que los trabajos estén terminados en el primer trimestre del próximo año.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que “desde principios de mandato, este equipo de gobierno, y más concretamente el área de Obras e Infraestructuras, ha tenido como uno de sus principales objetivos ampliar la bolsa de aparcamientos disponibles en distintos puntos del municipio, tomando como base las peticiones vecinales de los cinco distritos”.
“Estos proyectos van saliendo adelante, en función de la disponibilidad de los terrenos públicos, que además deben adaptarse a una serie de necesidades técnicas y funcionales para cumplir dicha función”, apuntó el regidor local.
Cabe recordar que a mediados del pasado octubre, el Ayuntamiento anunció la compra de tres parcelas en el pueblo de Tejina para habilitarlas como zona de aparcamiento público de vehículos. Además, en lo que va de año, se ha comunicado también la puesta en uso de un nuevo espacio gratuito de estacionamiento provisional en el entorno de El Cardonal, con capacidad para albergar cerca de un centenar de vehículos; así como otro de capacidad similar en Los Majuelos.