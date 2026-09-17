La UE presenta una ley para vetar las redes sociales a menores de 13 años

La Unión Europea prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años, si no está bajo estricta supervisión parental, y limitará las cuentas propias en estas plataformas de los adolescentes de entre 13 y 15 años a perfiles supervisados por sus padres, según anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Unión aprovechó para anunciar que hoy presentará los detalles de la futura Ley de la Infancia europea (EU Kids Act, en inglés) que establezca estos límites siguiendo las recomendaciones del grupo de expertos creado para responder a la presión de países que como Francia y España reclaman una edad mínima de acceso para proteger a los menores de los riesgos por la falta de control por parte de las plataformas.
A falta de conocer los detalles defendió que “es hora de que Europa actúe” y será una norma que permita un “enfoque gradual y diferenciado”, de modo que tenga en cuenta que “cada edad tiene sus propias sensibilidades”, así el objetivo es que el nuevo marco garantice un “nivel de protección adaptado” a cada franja de edad y, en todo caso, que no haya “ningún acceso a redes sociales antes de los 13 años” y que se abra la puerta a un acceso restringido a partir de esa edad y hasta los 15, cuando ya podrán acceder sin las limitaciones de esta norma.
También detalló que de los 13 a los 15 años ese acceso limitado solo se permitirán “minicuentas instaladas y supervisadas por los padres” con funciones limitadas y restricciones que garanticen un uso de tiempo limitado, por ejemplo. A partir de los 15 años y hasta los 18 los menores podrán acceder ya sin vigilancia a las redes, pero lo harán mediante un diseño adaptado que deberán ofrecer las plataformas para garantizar que navegan bajo un modelo de seguridad reforzada.
La norma convertirá en obligación legal verificable un límite de edad que hoy las plataformas no están obligadas a comprobar, y que los menores pueden sortear con solo declarar una edad falsa al registrarse. Es consciente de que el poder de los gigantes tecnológicos “parece abrumador e imposible de revertir, y no estoy de acuerdo. No tenemos que aceptar funciones adictivas, ni que los niños sean expuestos a contenidos cada vez más extremos”, expresó. “No tenemos por qué aceptar que las fotos de las niñas se usen para crear imágenes sexualizadas generadas por IA”, afirmó. Ahora serán las plataformas las que tengan que demostrar que son seguras. “No se trata de que nuestros menores accedan a las redes sociales. Se trata de cuándo y cómo permitimos que las redes accedan a los menores”. Von der Leyen defendió que “Europa tiene el poder de actuar y dictar nuestras reglas” frente a las tecnológicas.
Enumeró que los menores sufren pérdida de sueño, ansiedad, autolesiones y, “en un número creciente de casos, incluso tragedias fatales”. Citó el caso de Oléa, una niña de 14 años que se quitó la vida tras sufrir ciberacoso. “Estoy convencida de que mi hija seguiría aquí sin estas redes”, dijo su madre.
Por otra parte, Von der Leyen respaldó ralentizar el desarrollo de los modelos de inteligencia artificial más avanzados, la llamada IA de frontera, por motivos de seguridad. “Los consejeros delegados de las empresas más avanzadas nos dicen que es momento de ralentizar los modelos autorrecursivos. Si quienes desarrollan la tecnología lo tienen claro, nosotros también deberíamos tenerlo”. La presidenta vinculó ese planteamiento a la Ley de IA europea, que calificó de “pieza crucial” para poner en marcha salvaguardas.
Dos horas diarias
Los niños y adolescentes españoles de ocho a 16 años dedican, de media, algo más de tres horas y media diarias al uso de pantallas, lo que se traduce en casi dos meses si se extrapola a todo el año, según el informe Pantallas, infancia y adolescencia en España, de la Fundación Gasol. El 69,6% de los niños y adolescentes supera las dos horas diarias de uso de pantallas.
La media se sitúa en 215,5 minutos al día en toda la semana, 187 minutos diarios entre semana y 287 en solo el fin de semana. El 91,8% de adolescentes incumple la recomendación de un máximo de dos horas diarias de uso de dispositivos.
Pedro Sánchez recuerda que España ya propuso la medida hace un año
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó que, hace un año, los Gobiernos de Francia y España propusieron establecer una edad mínima para acceder a las redes sociales. Así lo manifestó ayer miércoles Sánchez en una publicación en la red social X, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciara una propuesta para vetar las redes a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15.
En concreto, Sánchez hizo el anuncio durante su discurso en la inauguración del foro World Governments Summit, celebrado en Dubai, en febrero pasado. “Muchos nos miraron con incredulidad. Otros se opusieron. Pero hubo Gobiernos que nos apoyaron y se fueron sumando a nuestra causa. Hoy (por ayer), la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una regulación comunitaria con límites de acceso y seguridad por diseño”, resaltó Sánchez”.
El presidente del Gobierno destacó además que, con esta medida, el mensaje que le mandan a los “tecno-oligarcas es claro: la infancia no se destruye con algoritmos ni intereses económicos”. “La infancia se protege con nuestras democracias”, sentenció.