El Gobierno prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años: estas son las nuevas medidas

El entorno digital en España está a punto de cambiar radicalmente. El presidente Pedro Sánchez ha anunciado desde Dubái una “cruzada legal” contra las grandes tecnológicas, con un paquete de medidas que se presentará la próxima semana y que pone el foco directamente en la protección de los menores -el acceso a redes sociales-, y la responsabilidad de los directivos.
Los tres pilares del nuevo plan digital y las redes sociales
La ofensiva del Ejecutivo busca terminar con los “abusos” de las grandes plataformas mediante tres ejes de actuación inmediata:
- Veto a menores: Se prohibirá por ley el acceso a redes sociales a menores de 16 años, endureciendo los límites actuales.
- Control de identidad: Las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad reales y efectivos; ya no bastará con marcar una casilla.
- Directivos ante la justicia: Una reforma legal permitirá que los responsables de empresas como Meta, X (Twitter) o TikTok respondan penal o legalmente por las infracciones cometidas en sus redes.
Esta batería de medidas, anunciada durante el World Governments Summit, pretende garantizar un entorno democrático y seguro, obligando a los gigantes de Silicon Valley a rendir cuentas ante la legislación española.