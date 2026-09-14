Los turistas eligen Canarias por la seguridad “en segundo lugar”

La seguridad es “el segundo motivo” por el que los turistas eligen Canarias para pasar sus vacaciones, después del clima. Por ello, un 72% de los visitantes repiten y un 20% han venido más de diez veces y “son auténticos enamorados de Canarias”. Así lo expuso el viceconsejero de Turismo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Sanabria, al inaugurar días atrás las II Jornadas de Turismo Seguro, en el Museo Elder de la Ciencia y Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria. “Hay que poner en valor lo que significa la seguridad en el destino turístico de las islas Canarias”, expresó.
Sanabria agradeció el trabajo que realizan los cuerpos de seguridad: “Canarias es uno de los destinos más seguro del mundo gracias a su profesionalidad y a la cooperación y el intercambio de datos entre el Gobierno de Canarias y los profesionales públicos de la seguridad”. Forman parte del “ecosistema turístico”, recalcó. Precisamente, la convocatoria contó con la participación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, además de la Fiscalía en la sección de cooperación internacional. Los ponentes analizaron facetas como la ciberdelincuencia, la fuga masiva de información confidencial y aspectos operativos y prácticos. En el último año, la Policía autonómica ha llevado a cabo 302 actuaciones y efectuado 111 inspecciones en establecimientos turísticos o viviendas vacacionales en virtud del convenio de colaboración firmado con la Consejería de Turismo y Empleo en 2024.
“Con 18 millones de turistas al año, 28 millones de pernoctaciones y más de un millón de turistas al mes, Canarias destaca en seguridad a nivel mundial”, concluyó el viceconsejero.