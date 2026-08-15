Tenerife mantiene el pulso pero modera su crecimiento por la bajada del turismo

La economía de Tenerife mantiene una evolución positiva durante el segundo trimestre de 2026, aunque muestra señales de moderación respecto al inicio del año. La menor afluencia turística, especialmente de visitantes extranjeros, ha condicionado parte de la actividad, pero otros sectores productivos han mantenido una evolución favorable.
Además, el mercado laboral continúa siendo uno de los principales elementos de fortaleza de la economía insular, con más personas ocupadas y menos desempleadas que hace un año, destaca el Boletín de Coyuntura Insular de Tenerife correspondiente al segundo trimestre de 2026, presentado ayer por el consejero insular de Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal del Cabildo de Tenerife, Manuel Fernández, y la directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez.
Según los datos del segundo trimestre, Tenerife cerró junio con una tasa de paro del 10,28%, 0,8 puntos por debajo de la registrada un año antes y por debajo de la media de Canarias, situada en el 11,6%. La Isla contabilizó 447.920 personas ocupadas, 4.470 más que en junio de 2025, mientras que el número de desempleados se redujo en 3.730 en términos interanuales.
Fernández señaló que “los datos confirman que Tenerife mantiene una economía con capacidad de resistencia y generación de empleo, incluso en un escenario en el que se está produciendo una moderación de la actividad. Tenemos una base productiva sólida, pero debemos seguir trabajando para mejorar la competitividad de nuestras empresas y, especialmente, para que las pequeñas y medianas puedan crecer y generar más oportunidades”.
En este sentido, Lola Pérez destacó que el empleo registrado alcanzó en junio los 431.623 puestos de trabajo, 7.982 más que un año antes, lo que supone un crecimiento interanual del 1,9%. La industria fue uno de los sectores que más contribuyó a esta evolución, con 549 empleos más que en junio de 2025, hasta alcanzar los 18.464 puestos de trabajo. Paralelamente, el desempleo industrial descendió un 7,3% interanual, con 147 personas desempleadas menos.
Asimismo, Fernández anunció que se cumplirá el compromiso de tener un presupuesto aprobado en tiempo y forma. “Será en el pleno previsto para noviembre y así, desde el 1 de enero de 2027, poder disponer de las partidas para la actividad empresarial de la Isla”.