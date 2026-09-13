La Pantera y Lucho RK actúan hoy en Tenerife: horario y cartel

Noctámbula reunió este sábado a más de 5000 personas en el Recinto Ferial de Tenerife abriendo un espacio propio dentro del calendario de música electrónica de Canarias. La primera edición de este formato basado en un concepto boutique que evita la masificación y busca espacios diferentes para una experiencia de ocio diferente, ha conquistado a los miles de asistentes este sábado, 12 de septiembre, con una producción de primer nivel y una programación que evolucionó desde la tarde hasta pasada la medianoche.
Noctámbula no nace para ser un festival más. Su propuesta se sitúa fuera de los márgenes habituales de este tipo de eventos y plantea una forma distinta de vivir la electrónica. La música fue el centro de la jornada, pero convivió con la gastronomía, la tecnología, la artesanía, la moda, el ocio, las actividades y los espacios de descanso.
Con la apertura de puertas a las 15.00 horas y mientras la luz de la tarde todavía entraba en el Recinto Ferial en la capital tinerfeña, el público comenzó a descubrir los diferentes ambientes del festival. The Terrace Stage, el 360 Stage y el Main Stage no funcionaron únicamente como escenarios, sino como tres maneras de vivir Noctámbula, porque no todo el mundo busca lo mismo cuando acude a un evento de estas características.
The Terrace Stage propuso una experiencia más relajada, ligada a la gastronomía, el descanso y el encuentro. El 360 Stage acercó al público a la cabina y situó la música en el centro. El Main Stage concentró el gran espectáculo electrónico, sinfónico y audiovisual de la noche.
El productor de Noctámbula Art & Music y CEO de Encaro Factory, Enrique Camacho, ha señalado que “Noctámbula no nace para ser un festival más ni para competir por reunir cada vez a más personas. Nace para ocupar un espacio propio y ofrecer una forma diferente de vivir la electrónica, con un formato boutique, cercano y cuidado en todos sus detalles”.
“Queríamos traer a Tenerife experiencias que normalmente obligan al público a viajar a los grandes festivales internacionales. Symphony of Unity, como proyecto sinfónico oficial de Tomorrowland y con su única actuación en España durante 2026, representa perfectamente esa ambición, pero también hemos construido un cartel de muchísimo nivel y una experiencia completa con gastronomía, tecnología, ocio, artesanía y talento local”.
Así, desde primera hora, Santa Cruz de Tenerife volvió a situarse así como capital cultural y musical con una propuesta electrónica alternativa donde Noctámbula acercó a Canarias experiencias que habitualmente obligan al público a viajar a los grandes festivales internacionales, pero adaptadas a un formato más próximo y pensado para cuidar cada detalle.
La electrónica bajo la luz de la tarde
Claudia Rutten fue la encargada de abrir la programación musical en The Terrace Stage. La DJ tinerfeña llevó a este primer espacio una propuesta que recorre el deep house, el funky house, el sonido UK y el minimal deep tech.
Tay de León tomó posteriormente el relevo y aportó la experiencia adquirida en algunas de las principales citas musicales y populares de Tenerife, entre ellas el Carnaval de Santa Cruz. Ambas artistas acompañaron las primeras horas de una jornada en la que el público comenzó a recorrer la oferta gastronómica, las zonas de ocio y los espacios dedicados a la creación local. Con la tarde ya avanzada, la música se trasladó al 360 Stage. Dani Chueca abrió una nueva etapa con la experiencia acumulada desde 2014 en el circuito electrónico de Canarias y en clubes de ciudades como Madrid y Bristol.
DJ Jonay continuó elevando el pulso del festival. Vinculado a la cultura rave de las islas desde 1993, el artista mostró la versatilidad que le ha permitido transitar entre el old-school rave, el hardcore, el breakbeat y el drum and bass y conectar con diferentes generaciones.
Michenlo completó la programación del 360 Stage y preparó el tránsito hacia la noche. El DJ y productor español, ligado al tech house y con experiencia en escenarios como Tomorrowland, aportó una propuesta construida también desde su formación musical en piano, percusión y guitarra.
La disposición del escenario permitió que el público rodeara la cabina y redujo la distancia con cada artista. La música dejó de contemplarse únicamente de frente para envolver a las personas asistentes y convertir el espacio en una experiencia más próxima e inmersiva.
Symphony of Unity despertó la noche de Tenerife
Con la llegada del ocaso, el Recinto Ferial cambió de atmósfera. Pasadas las 20:30 horas, Noctámbula dejó atrás la tarde y despertó a la noche con Symphony of Unity, el proyecto sinfónico oficial de Tomorrowland y una extensión artística de su universo creativo. Y es que cuando los ritmos electrónicos se encuentran con la fuerza de una orquesta en directo, nace la magia. Más de medio centenar de músicos y vocalistas convirtieron el Main Stage en un gran escenario sinfónico ante más de 5000 personas.
Sus 60 músicos de formación clásica reinterpretaron algunos de los himnos más reconocibles de la electrónica mediante instrumentos de cuerda, viento y percusión, sintetizadores y arreglos contemporáneos.
La fuerza de la orquesta se integró con los haces de luz y las imágenes de gran formato para dejar una de las estampas más potentes de esta primera edición. Sobre el escenario, la música sinfónica y la electrónica avanzaban como parte de un mismo lenguaje. El concierto tuvo además un carácter excepcional, al tratarse de la única actuación de Symphony of Unity en España durante todo 2026.
Un cartel que mantuvo el nivel durante toda la noche
El protagonismo de Symphony of Unity estuvo acompañado por un cartel que mantuvo un alto nivel artístico durante toda la jornada.
Tras la dimensión orquestal de la formación, MEDUZA tomó el relevo en el Main Stage. Mattia Vitale, integrante del proyecto italiano, trasladó a Tenerife el sonido que ha devuelto el house a las grandes audiencias internacionales con canciones como Piece of Your Heart, nominada a los premios Grammy, y Lose Control.
Indira Paganotto es la responsable de cerrar Noctámbula con su característica combinación de psytrance y techno. Nacida en Gran Canaria y conocida internacionalmente como “Psymama”, la DJ y productora ha presentado su propuesta en festivales como Tomorrowland, Coachella, Awakenings, EXIT y EDC Las Vegas, además de impulsar ARTCORE, su propio sello discográfico.
Su sesión pone así el broche final a una programación que conectó grandes nombres internacionales con diferentes generaciones de la electrónica canaria y mantuvo la intensidad del festival hasta pasada la medianoche.
Una experiencia inmersiva para cada artista donde tecnología e IA se dieron la mano
La producción técnica y audiovisual fue una de las principales señas de identidad de esta primera edición de Noctámbula desplegando alrededor de 600 dispositivos de iluminación de última generación, aproximadamente 400 metros cuadrados de pantallas LED y cinco consolas de control. El dispositivo técnico fue diseñado para que el recinto evolucionara progresivamente a medida que avanzaba el día y alcanzase su máxima dimensión con la llegada de la noche.
La iluminación, las pantallas y los contenidos visuales se adaptaron a la identidad musical y escénica de cada artista, de manera que cada actuación contó con una atmósfera inmersiva propia. Una de las principales novedades fue la incorporación de presentadores virtuales creados mediante inteligencia artificial presentes a través de cinco paneles, integrándose con el resto de las pantallas y los recursos audiovisuales para construir una narrativa común durante toda la jornada.
Gastronomía, actividades y creación local
La experiencia gastronómica es otra de las grandes apuestas de Noctámbula. The Terrace reunió propuestas como 200 Gramos, Sushi Dog, La Jefa, Américo Truck, La Chula, Mestizo, Déjame Vivir, Millófilos y Cachitos Realfood, entre otras.
El recinto incorporó también un espacio de actividades y diversión, zonas de descanso y puntos para recargar los teléfonos móviles. Estos servicios permitieron disfrutar de toda la jornada con comodidad y reforzaron la idea de un festival concebido para que cada persona pudiera decidir cómo vivirlo.
Mientras una parte del público permanecía cerca de los escenarios, otras personas recorrían la oferta gastronómica, descansaban, participaban en las actividades o descubrían las propuestas del Market Km 0. Esa convivencia de ambientes permitió que Noctámbula ofreciera una experiencia diferente en cada zona del recinto.
La creación local dispuso de un espacio propio a través del Market Km 0, con la participación de Laverny, Qué Chachi, Joyas María Cantalapiedra, Inspira Alegría, Dreams and Colours, Atlante Creativo, Amarantea Essencee, Secretos de Arabia e Iki Markets, entre otros proyectos.
Artesanía, moda, diseño y emprendimiento se integraron así en una propuesta que amplió la experiencia más allá de la música y dio visibilidad a diferentes expresiones del talento producido en Canarias.
La respuesta del público ya se había hecho notar antes de la celebración del festival, con las entradas VIP y Ultimate agotadas. Este respaldo se trasladó al Recinto Ferial con más de 5000 personas participando en una primera edición centrada en la calidad, la cercanía y la diferenciación.
La música continuará este domingo, 13 de septiembre, en el Recinto Ferial con la primera edición de Summer Pop Tenerife by LOS40. La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Ruslana, Christian Cuervo, Locoplaya, Danny Romero, Lewis Potter, Playacoco, Mel Ömana, Melania, Dellacruz, Fátima Falcón y Postcode forman parte de un cartel presentado por Tony Aguilar.
Las puertas volverán a abrirse a las 15.00 horas. Las entradas pueden adquirirse en www.summerpoptenerife.com y directamente a través de Tomaticket.