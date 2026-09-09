El escenario inmersivo que aterriza en el Recinto Ferial: 600 luces y 400 metros de pantallas

El Recinto Ferial de Tenerife prepara uno de sus mayores despliegues audiovisuales para recibir este fin de semana las primeras ediciones de Noctámbula 2026 y Summer Pop Tenerife. Las dos citas se celebrarán los días 12 y 13 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife con música electrónica, pop y sonidos urbanos.
El montaje contempla alrededor de 600 dispositivos de iluminación, cinco consolas de control y unos 400 metros cuadrados de pantallas LED, según la información facilitada por la organización. La producción busca transformar por completo la imagen habitual del recinto mediante la combinación sincronizada de música, iluminación, efectos e imágenes.
Ambos festivales tendrán formatos y carteles diferentes, aunque compartirán el mismo espacio y una producción concebida para que la experiencia vaya más allá de los conciertos.
Noctámbula 2026 abre el fin de semana
El primero en celebrarse será Noctámbula 2026, el sábado 12 de septiembre. Será la primera edición de este festival dedicado a la música electrónica y contará con artistas nacionales e internacionales.
Entre los principales nombres del cartel figuran Tomorrowland Symphony of Unity, Indira Paganotto y Meduza. Turismo de Tenerife señala que Symphony of Unity ofrecerá en la Isla su única actuación en España de 2026. El proyecto lleva al escenario a más de 60 músicos para reinterpretar temas de música electrónica con formato orquestal.
La programación comenzará durante la tarde y combinará actuaciones con zonas gastronómicas, experiencias y otros espacios dentro del Recinto Ferial.
La organización pretende que el público pueda desplazarse entre las diferentes áreas durante toda la jornada. El aforo máximo previsto ronda los 6.000 asistentes, de acuerdo con el material facilitado sobre ambos eventos.
Summer Pop Tenerife toma el relevo el domingo
Un día después, el domingo 13 de septiembre, llegará Summer Pop Tenerife by LOS40, con más de seis horas de música y una programación centrada principalmente en el pop y la música urbana.
El cartel reúne a La Pantera, Lucho RK, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Ruslana, Danny Romero y Locoplaya, además de Christian Cuervo, Lewis Potter, Playacoco, Melania, Mel Ömana, Postcode, Fátima Falcón y Dellacruz. La cita estará presentada por Tony Aguilar.
Las puertas están anunciadas para las 14.00 horas, mientras que los conciertos comenzarán a las 16.00 horas, según la agenda de Turismo de Tenerife y la información publicada por LOS40.
El festival contará también con zona gastronómica, food trucks y otros espacios de ocio para completar la programación antes y durante las actuaciones.
Entradas para Noctámbula y Summer Pop Tenerife
Las entradas para ambos festivales continúan a la venta a través de sus canales oficiales y plataformas autorizadas.
Para Summer Pop Tenerife, LOS40 recoge entradas generales desde 45 euros, además de modalidades Front Stage y abonos conjuntos para Summer Pop y Noctámbula.
Noctámbula aparece anunciado por Turismo de Tenerife para el sábado 12 de septiembre en el Recinto Ferial, mientras que Summer Pop ocupará el mismo espacio al día siguiente.
Dos propuestas distintas que convertirán durante todo el fin de semana el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife en escenario de música electrónica, pop y urbana.