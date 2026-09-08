Tomorrowland trae este fin de semana a Tenerife su único espectáculo del año en España

Noctámbula Festival ultima su estreno en Tenerife para este sábado, 12 de septiembre, con uno de sus principales reclamos en el cartel: Symphony of Unity, el concepto sinfónico de Tomorrowland, que ofrecerá en el Recinto Ferial de Tenerife su única actuación prevista en España en 2026.
Las puertas abrirán a las 16.00 horas para una jornada dedicada a la música electrónica que reunirá además a Indira Paganotto, Mattia Vitale (Meduza), Michenlo, Claudia Rutten, Dani Chueca, DJ Jonay y Tay de León.
El gran elemento diferencial de esta primera edición será Symphony of Unity. La propuesta nacida dentro del universo de Tomorrowland traslada algunos de los himnos de la electrónica al formato orquestal, con más de 60 músicos tocando en directo.
La actuación de Tenerife es la única fecha en España del proyecto durante 2026, según ha precisado la organización.
Indira Paganotto se incorpora al cartel
El cartel ha sufrido un cambio importante respecto al anunciado inicialmente. La DJ y productora Indira Paganotto, nacida en Gran Canaria y vinculada internacionalmente al psytechno, actuará finalmente en el festival en sustitución de B Jones.
B Jones anunció en agosto que no podría acudir por motivos de salud. Según comunicó entonces la organización, la artista debía guardar reposo tras someterse a un trasplante de médula. Su actuación ha quedado aplazada para la edición de Noctámbula 2027.
La propia B Jones propuso a Paganotto como sustituta, de acuerdo con la información difundida por el festival. Además, parte de la recaudación de las entradas se destinará a la Asociación Ángela Navarro, dedicada a apoyar a personas en tratamiento oncológico.
Talento canario
La programación internacional incluye también a Mattia Vitale, integrante de Meduza, y a Michenlo DJ.
Noctámbula reserva además parte de su cartel al talento de las Islas. Participarán Claudia Rutten, Dani Chueca, DJ Jonay y Tay de León, con propuestas que recorren diferentes vertientes de la electrónica, desde el house y el minimal deep tech hasta el drum & bass, el breakbeat y sonidos vinculados a la cultura rave.
El festival ha preparado también un importante despliegue técnico en el Recinto Ferial de Tenerife. El diseño de iluminación, dirigido por Juanjo Beloqui, contempla cerca de 600 dispositivos y unos 400 metros cuadrados de pantallas LED, además de sistemas sincronizados mediante código de tiempo.
“Viene todo ajustado al milímetro. Todo va programado con código de tiempo en el que cada efecto va ajustado con una precisión quirúrgica”, explica Beloqui.
Entradas para Noctámbula Tenerife
El festival contará con zonas gastronómicas, coctelería y distintas modalidades de entrada. La organización comercializa accesos General, Front Stage, VIP y Ultimate.
Las entradas siguen disponibles a través de la web oficial de Noctámbula Tenerife y de diferentes plataformas autorizadas. Tomaticket muestra actualmente entradas generales desde 75 euros y especifica que el evento es exclusivo para mayores de 18 años.