Una noche en El Sauzal al ritmo de Creedence

El Teatro El Sauzal recibirá el próximo viernes, 13 de noviembre, a las 20.00 horas, a Clearwater Creedence Revival, una de las bandas tributo a Creedence Clearwater Revival más reconocidas internacionalmente.
La formación británica ofrecerá un espectáculo que recupera el sonido y el repertorio de la banda estadounidense. Integrado por músicos veteranos de la escena rock británica, el grupo ha compartido escenario con figuras como Steve Cropper y Denny Laine, integrante de Wings y Moody Blues, además de miembros de bandas históricas como The Animals, The Hollies y Smokie. Al frente se encuentra el vocalista y guitarrista Peter Barton, que lidera una propuesta fiel al característico swamp rock de Creedence, en la que confluyen la energía del rock, las raíces del blues y los sonidos sureños.
Durante el concierto sonarán algunos de los temas más populares de la formación estadounidense y que forman parte de la historia del rock, como Proud Mary, Bad Moon Rising, Fortunate Son y Have You Ever Seen the Rain. Las entradas están disponibles en Tickety.es y en la taquilla del teatro.