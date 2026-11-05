El Auditorio de Tenerife despide el fin de semana Tensamba con los ritmos brasileños de Márcio Faraco

El Auditorio de Tenerife acogerá el próximo sábado el concierto de Márcio Faraco, una de las voces destacadas de la música popular brasileña. La actuación, que pondrá el broche final a la vigesimotercera edición del Festival Tensamba, comenzará a las 19.30 horas en la Sala de Cámara y contará con la participación del pianista Laurent de Oliveira.
El espectáculo, concebido en un formato íntimo para voz, guitarra y piano, recorrerá las distintas influencias que han marcado la trayectoria del artista, desde la bossa nova y la samba hasta las posibilidades expresivas del jazz.
Con una amplia carrera internacional, Faraco se ha consolidado como referente de la MPB contemporánea, con una propuesta centrada en la composición y la sensibilidad interpretativa. La complicidad con De Oliveira permitirá explorar nuevas texturas y matices de la música brasileña.
Las entradas cuestan 15 euros, con una tarifa reducida de cinco euros para menores de 30 años. Pueden adquirirse en la web del Auditorio de Tenerife y en su taquilla.