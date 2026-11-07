Manuel Gómez Ruiz busca recuperar el legado musical de las logias de las Islas

La Fundación CajaCanarias ha concedido la segunda edición de la beca Excellentia Jerónimo Saavedra al investigador canario Manuel Gómez Ruiz por su proyecto La música en la masonería en Canarias. Dotada con hasta 40.000 euros, la ayuda le permitirá estudiar el papel de la música en la vida ritual, social y cultural de las logias del Archipiélago.
La investigación recurrirá a archivos, prensa histórica y fuentes musicales para identificar músicos, repertorios y prácticas vinculados a la masonería, así como sus relaciones con teatros, sociedades filarmónicas y otros espacios culturales. El objetivo es recuperar y divulgar una parte poco explorada del patrimonio histórico de las Islas.
El jurado otorgó la beca por unanimidad. La convocatoria, creada en 2025 como homenaje al legado de Jerónimo Saavedra, respalda investigaciones sobre el fenómeno masónico en Canarias desde perspectivas históricas, sociales y culturales.
Gómez Ruiz (La Aldea de San Nicolás, Gran Canaria, 1986) es tenor e investigador musical. Ha recibido, entre otros, los premios Joven Canarias 2015 y Gran Canaria 2017 de Música.