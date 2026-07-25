Los Gofiones suenan en pleno festival de Tomorrowland y desatan la locura: “¡No me lo creo!”

Un vídeo viral grabado durante el festival Tomorrowland en Bélgica ha capturado el instante en el que la emblemática canción Gran Canaria, de Los Gofiones, sonó en el escenario principal del evento de música electrónica más grande del mundo.
La responsable de llevar el folclore canario a la cumbre internacional de la música de baile fue la DJ y productora grancanaria Indira Paganotto durante su actuación de este viernes, 24 de julio.
El momento fue grabado y compartido en TikTok por el usuario @orlandohnv, quien se encontraba disfrutando del festival cuando comenzó a sonar la célebre melodía dedicada a la isla de Gran Canaria. “¡No me lo creo! ¿Qué hace esta canción en Tomorrowland?”, gritó visiblemente emocionado antes de unirse cantando “¡Ay, mi Gran Canaria!”.
Orgullo canario y pequeña polémica
La publicación acumula miles de reproducciones y cientos de comentarios de canarios dentro y fuera del Archipiélago. Mensajes como “Pelos de punta”, “Llegamos a todas partes”, “Los Gofiones en Tomorrowland, qué top somos los canarios”, “Menuda fantasía” reflejan el orgullo al ver su música popular integrada en una cita de alcance global.
Sin embargo, el contenido también ha generado cierta controversia en los comentarios debido a un instante al inicio del vídeo. En la grabación se escucha al acompañante del creador del contenido aludir al tema como “la de Quevedo”.
Decenas de usuarios corrigieron la afirmación recordando que la pieza es una obra compuesta por el músico Manuel R. Melián para Los Gofiones, formación de la que formó parte.
La confusión responde a la histórica actuación conjunta que el grupo folclórico y el artista urbano Quevedo protagonizaron el 24 de mayo de 2025 ante 41.000 personas en el Estadio de Gran Canaria, donde interpretaron juntos este tema reconvertido en un auténtico himno emocional insular.
El propio autor del vídeo aclaró posteriormente que se trató de un simple despiste de su acompañante.
@orlandohnv Ay mi #GranCanaria ♬ sonido original – Orlando M. Hernández Navarro
Indira Paganotto, talento canario en la élite mundial del ‘techno’
El hito cobra especial relevancia por la figura de su artífice. Indira Paganotto es una de las referentes más cotizadas del panorama electrónico internacional. Nacida en Gran Canaria, la artista creció bajo la influencia musical de su padre, DJ en la década de los 80. Tras residir durante parte de su infancia en la India y en Ankara (Turquía), regresó a las Islas Canarias, manteniendo un fuerte vínculo cultural con su tierra natal.
Reconocida mundialmente por fusionar la contundencia del techno con ritmos ágiles de psytrance, Paganotto actúa de forma habitual en los principales recintos y festivales del planeta, como Coachella, EDC Las Vegas o Hï Ibiza. Con su sesión de este viernes en el parque recreativo De Schorre, en la localidad belga de Boom, la creadora grancanaria ha vuelto a situar la identidad musical de las Islas en el mapa global.