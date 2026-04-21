De Los Gofiones a Nueva Línea y Elvis Crespo: Quevedo desvela las 14 canciones de ‘El Baifo’

Quevedo continúa con su hoja de ruta para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio. Tras el impacto generado este lunes con un espectáculo de drones en la playa de Las Canteras, el artista grancanario ha hecho pública la portada y el tracklist oficial de su nuevo trabajo discográfico, titulado El Baifo.
El álbum, que estará disponible antes de que finalice la semana, se compone de 14 canciones y cuenta con cinco colaboraciones de diversos géneros.
El anuncio llega después de que miles de personas presenciaran en la capital grancanaria figuras formadas en el cielo como el Roque Nublo, el Teide o la pintadera canaria. Al término del evento, ya se pudo escuchar un adelanto del tema junto a Elvis Crespo con menciones a La Graciosa, colaboración que ahora se confirma oficialmente en el listado definitivo de pistas.
Colaboraciones con sello canario
Una de las grandes sorpresas del tracklist es la participación de la agrupación de música popular Los Gofiones en el tema de cierre, Hijo de volcán. Esta unión refuerza el vínculo del cantante con la identidad del archipiélago, algo que ya había adelantado con el uso de chacareras durante la exhibición de drones y las ocho estrellas azules representadas en el cielo de Las Canteras.
Además de la icónica agrupación canaria, figuran nombres destacados como Tonny Tun Tun, que participa en la canción Gáldar, Nueva Línea en el tema Al golpito, y una colaboración múltiple en Algo va a pasar junto a La Pantera, Lucho RK y Juseph.
El listado completo de ‘El Baifo’
El álbum incluye los sencillos ya conocidos por sus seguidores, como Ni borracho y Scandic.
La lista completa de temas es la siguiente:
- Está en casa
- Caprichoso
- El Baifo
- Gáldar (ft. Tonny Tun Tun)
- Scandic
- Al golpito (ft. Nueva Línea)
- 2010ypico
- Algo va a pasar (ft. La Pantera, Lucho RK, Juseph)
- Hookah y calor
- Flakito
- Mi balcón
- La Graciosa (ft. Elvis Crespo)
- Ni borracho
- Hijo de volcán (ft. Los Gofiones)
Un lanzamiento inminente
Con la revelación de la estética visual del disco y sus títulos, el artista pone fin al hermetismo que ha rodeado su regreso a los escenarios.
Tras acciones promocionales que incluyeron lonas en Madrid explicando el término canario “baifo”, grabaciones en El Porís de Candelaria, en La Palma, o una entrevista que nunca salió con Jordi Évole, la etapa final de la promoción culminará en los próximos días con la salida del álbum completo a las plataformas digitales.