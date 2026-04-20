Quevedo ilumina el cielo de Canarias para anunciar su nuevo disco, ‘El Baifo’: “Esta semana…”

Las Palmas de Gran Canaria ha sido escenario este lunes de un espectáculo sin precedentes. Tras días de expectación y mensajes enigmáticos en redes sociales, el artista grancanario Quevedo ha desvelado el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, titulado El Baifo, mediante un espectáculo de drones que sobrevolaron la Playa de Las Canteras desde las 21:00 horas.
El evento, que congregó a una multitud en el entorno de la Plaza Saulo Torón, comenzó con el vuelo coordinado de dispositivos que formaron en el cielo la frase “Quevedo presenta” seguida de la silueta de un baifo. El anuncio fue seguido en directo por miles de personas presentes en la zona y a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante.
Símbolos de las ocho islas
Durante la exhibición, los drones recrearon diversas figuras icónicas de la geografía y cultura canaria. Entre los dibujos formados en el cielo destacaron el Roque Nublo, el Teide y la pintadera canaria.
También se proyectaron ocho estrellas azules, una referencia directa a las ocho islas del Archipiélago que el artista ya había adelantado en sus publicaciones previas y en temas como Ni Borracho.
El espectáculo estuvo acompañado por una ambientación sonora que mezcló ritmos de chacareras con reguetón, entre otros estilos musicales.
El cierre del evento se produjo con la aparición de la frase definitiva: “Nuevo álbum ‘El Baifo’. Esta semana…”, confirmando que el proyecto verá la luz en los próximos días.
Expectación del público
La cita, que comenzó a fraguarse el domingo con el mensaje “Mañana algo va a pasar en la Isla”, terminó entre vítores y aplausos de los asistentes.
Con este anuncio, Quevedo vuelve a utilizar la simbología local para promocionar su trabajo, tras haber realizado acciones similares en Madrid con lonas gigantes explicativas sobre el término “baifo” y grabaciones previas en escenarios naturales de La Palma, como El Porís de Candelaria.
Pese al hermetismo mantenido por su discográfica hasta el último momento, el formato del evento —con el público orientado hacia el mar— confirmó las teorías de quienes esperaban un despliegue distinto al concierto convencional ofrecido hace dos años en la plaza de Santa Ana.
La capital grancanaria se convierte así en el punto de partida oficial de una etapa musical que, según el anuncio de esta noche, quedará completada antes de que finalice la semana.