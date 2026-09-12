El mejor aceite de Canarias 2026 lo hace una empresa de aloe vera

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, visitaron las instalaciones de Aloe Vera Internacional, en Tuineje, una empresa familiar fundada en 1989 y con una amplia trayectoria en el cultivo y transformación del aloe vera que, en los últimos años, ha diversificado su actividad con la producción de aceite de oliva virgen extra bajo la marca Canary Oil.
Este aceite fue premiado este año con la distinción al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Canarias por su elaboración arbequina-hojiblanca en el Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por el Ejecutivo regional a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).
Hace aproximadamente una década, la firma incorporó a su actividad la producción de aceite de oliva virgen extra a partir de aceitunas de las variedades arbequina, hojiblanca y picual procedentes de cultivo propio. El aceite se obtiene mediante extracción en frío con el objetivo de preservar las características organolépticas y nutricionales del fruto.
Durante la visita, en la que también participaron el gerente de la empresa, Armando Melián; el consejero insular de Agricultura, Enrique Pérez; el alcalde de Tuineje, José David Herrera; el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez Guadalupe; y el director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Andrés Díaz Matoso, los representantes institucionales conocieron de primera mano el proceso de elaboración de sus aceites y otras líneas de actividad de la firma, entre ellas la producción y comercialización de vinagres bajo la marca Canary Oil.
Narvay Quintero destacó que el reconocimiento obtenido por la empresa “refleja el crecimiento y la evolución que está experimentando la producción de aceite de oliva virgen extra en Canarias” y señaló que “proyectos como el de Aloe Vera Internacional demuestran que existe margen para seguir avanzando”.
Por otro lado, el gerente de la empresa, Armando Melián, destacó que este año “ha habido una gran campaña” gracias a unas temperaturas más frías y a la mayor cantidad de precipitaciones con respecto a años anteriores. Asimismo, indicó que están trabajando en hacer que su almazara sea “visitable”.