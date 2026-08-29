Un aceite de oliva de una de las mejores almazaras del mundo llega a Canarias

Llévame al huerto, la terraza de El Calderito de la Abuela, fue el escenario elegido para la presentación de los aceites de oliva virgen extra arbequina ecológico de Cuadrat Valley, finca agrícola del paisaje de Les Garrigues, en Lérida, cuya almazara se encuentra en el Top 20 de las mejores del mundo. Para degustar estos aceites se contó con los Tomates con Apellido, así se denominan, que cultiva Germán Salvador en el Malpaís de Candelaria, y un arroz cocinado ex profeso por los hermanos Fabián y Mario Torres.
El espacio exterior de Llévame al huerto, rodeado de vegetación que aísla del calor, con una mesa para menos de 20 personas, fue el lugar donde Wioleta Paduch, directora comercial de Cuadrat Valley, y Alfredo Suárez, distribuidor para Canarias, explicaron en una cata las propiedades y singularidades de los aceites Fontfleurie, un extra arbequina perfecto para freír y aliñar, y la colección ecológica, un L’OLI, Elixir y Elixir deshuesada, los tres de arbequina ecológica.
La historia de Cuadrat Valley está estrechamente ligada a Cataluña. A finales de los años treinta, huyendo de la guerra española, Sebastià Cuadrat Realp, originario de L’Albagés, abandonó el olivar de su abuela y se instaló en Burdeos. Ochenta años más tarde, su nieta Evelyne sabe que estaba a la venta el olivar y junto a su marido Patrick Teycheney y su hija Caroline, decidieron retomar la aventura familiar. Desde 2024 la familia adquiere parcelas llegando hasta las 90 hectáreas, todas en agricultura sostenible y bajo la DOP Les Garrigues.
En 2014 Patrick y Caroline deciden tomar las riendas del viñedo familiar y adquieren tres fincas vinícolas en Saint-Emilion con la ambición de producir vinos Gran Crus Biodinámicos. Evelyne ,junto al arquitecto y primo Josep-Maria Cuadrat Alventosa, construyen una almazara con la tecnología más avanzada del mundo. Para Patrick, Evelyne y Caroline, existe “un denominador común entre el aceite de oliva DOP y el vino de Burdeos DOP: la calidad del terroir, el respeto de la tierra, de la planta y el valor de un equipo apasionado por cumplir esta virtuosa misión”.
“Cuidar la naturaleza es la única forma de mirar al futuro. Transmitir a las generaciones futuras el inestimable patrimonio de la biodiversidad y la belleza del paisaje. Es también un compromiso para ofrecer siempre a los consumidores un producto de calidad incomparable” es la filosofía de Caroline Teycheney.