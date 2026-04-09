Ni Jaén ni Córdoba: el mejor aceite de Canarias 2026 se elabora en esta finca de Fuerteventura

El sector primario del archipiélago está de celebración. Tras un año de obligada ausencia en el calendario debido a las dificultades climáticas, el certamen más prestigioso del sector ha vuelto para dictar sentencia. El mejor aceite de Canarias de este 2026 ya tiene nombre y apellidos: una producción de las variedades arbequina y hojiblanca elaborada por la empresa Aloe Vera Internacional, en la isla de Fuerteventura.
El fallo del jurado del Concurso Oficial Agrocanarias, comunicado recientemente en Tenerife, ha puesto fin a la espera de productores y consumidores. En esta novena edición, organizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, se han repartido un total de diez galardones entre distinciones especiales y medallas, consolidando a las Islas como un referente emergente en la producción de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de alta gama.
El éxito de Fuerteventura: El mejor aceite de Canarias es de Aloe Vera Internacional
La victoria de Aloe Vera Internacional no es fruto del azar. La empresa, que lleva tres décadas dedicada al cultivo de la planta que le da nombre, diversificó su actividad hace diez años para adentrarse en el complejo mundo de la olivicultura. Hoy, su apuesta por el prensado en frío y el respeto a las variedades arbequina, hojiblanca y picual ha dado como resultado el mejor aceite de Canarias.
El proceso de elaboración se realiza íntegramente en fincas de su propiedad en Fuerteventura, asegurando que las propiedades organolépticas y nutricionales del fruto lleguen intactas a la botella. Este AOVE premiado destaca por un equilibrio perfecto entre el frutado de la arbequina y la intensidad de la hojiblanca, una combinación que logró la máxima puntuación en la cata ciega realizada por el panel de expertos en La Gomera.
Un certamen marcado por la recuperación del sector
El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, destacó durante el acto de entrega la importancia estratégica de haber recuperado este concurso tras un año de parón. “Es fundamental poner en valor nuestro AOVE tras campañas muy poco fructíferas causadas por factores climáticos”, señaló. El regreso de Agrocanarias supone un balón de oxígeno para las 12 almazaras de Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro que presentaron sus muestras.
El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), bajo la dirección de Luis Arráez Guadalupe, fue el encargado de supervisar los dos días de cata en el Hotel Jardín Tecina. Los diez expertos del panel valoraron 21 elaboraciones distintas bajo un riguroso sistema de cata ciega, garantizando que el reconocimiento al mejor aceite de Canarias se base exclusivamente en la calidad intrínseca del producto, sin influencias comerciales.
Dónde encontrar el mejor aceite de Canarias 2026
Este galardón pone el foco sobre Fuerteventura, pero la realidad es que la calidad del aceite de oliva en las islas ha crecido de forma exponencial en toda la geografía canaria. De las 21 muestras participantes, siete lograron medallas, demostrando que desde Lanzarote hasta El Hierro se está trabajando con una técnica depurada y un enfoque en la excelencia.
Para los consumidores locales y turistas, buscar el sello de Agrocanarias en las etiquetas es ahora la garantía de estar adquiriendo un producto de élite. El triunfo de Aloe Vera Internacional no solo premia un sabor, sino una década de esfuerzo por adaptar variedades peninsulares al clima volcánico, logrando matices que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Sin duda, el mejor aceite de Canarias es hoy un embajador de lujo para nuestra gastronomía.