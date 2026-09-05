El PSOE califica a la consejera de Turismo de “irresponsable” y le pide que presente la dimisión

El portavoz de Empleo del grupo Socialista en el Parlamento de Canarias, Gustavo Santana, tachó ayer en la Comisión de Turismo de “irresponsable” a la consejera Jéssica de León y pidió su dimisión por anunciar el decreto ley de modificación de la Ley de Turismo sin consenso con los residentes en zonas turísticas y “filtrar” el borrador.
Santana acusó a De León de mostrar un “desprecio absoluto” al Parlamento y a los grupos políticos por filtrar a un medio de comunicación el borrador de decreto ley que pretende aprobar para modificar la Ley de Turismo, cuando en la sesión plenaria de julio “eludió contestar a las preguntas” presentadas por los socialistas sobre este asunto.
A juicio del diputado socialista, la situación fue “más grave todavía” cuando la Consejería de Turismo publicó el informe de consulta pública para aprobar una nueva Ley de Turismo en julio de 2025, a la que se presentaron más de 700 alegaciones, para modificar entre otros aspectos al actual concepto de unidad de explotación que ha generado un conflicto importante entre propietarios en zonas turísticas con la administración y explotadores turísticos.
“La Consejería de Turismo no ha tenido tiempo para aprobar una nueva ley, tal y como se comprometió al principio de legislatura”, criticó, “y ahora pretende aprobar como urgente necesidad una modificación para aplicar un nuevo concepto de unidad de explotación, lo que burla los procedimientos democráticos”.