Punta Mujeres, el paraíso de lava de Lanzarote teñido de luto este sábado

El pintoresco pueblo costero de Punta Mujeres, en el municipio de Haría, al norte de Lanzarote, se ha visto teñido de luto este sábado tras el fallecimiento de una mujer de mediana edad mientras se bañaba en sus célebres piscinas naturales. El suceso ocurrió pasadas las 13:00 horas, cuando la víctima fue rescatada del agua con síntomas de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria, según ha confirmado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de la Isla.
Tras la alerta recibida a través de la sala operativa del 1-1-2 Canarias, se desplazaron hasta el litoral de Haría ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de los cuerpos de seguridad. A pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios, que practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre el terreno, únicamente se pudo certificar el fallecimiento de la mujer. La Guardia Civil ha asumido la custodia del cuerpo e instruye las diligencias para esclarecer las circunstancias del ahogamiento.
Un enclave paradisíaco entre la belleza volcánica y la prevención
Conocido por ser un oasis marinero de arquitectura tradicional y fachadas blancas, Punta Mujeres constituye uno de los enclaves más visitados del norte del Archipiélago. Sus más de dos kilómetros de costa albergan diversas piscinas naturales y charcos formados de manera espontánea por coladas de lava basáltica procedentes del volcán de la Corona. Estas balsas de agua marina, adaptadas de forma progresiva con escalinatas y accesos, ofrecen zonas de baño resguardadas del fuerte oleaje del océano Atlántico.
Sin embargo, los servicios de rescate recuerdan que la costa norte de la Isla de Lanzarote presenta una dinámica marina compleja. Aunque las piscinas naturales reducen la fuerza directa de las olas, la concurrencia de pleamares pronunciadas, el mar de fondo o golpes de mar imprevistos pueden anegar los diques de roca volcánica y generar situaciones de peligro para los bañistas.
Recomendaciones de seguridad en zonas de baño naturales
Ante esta tragedia, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias insiste en la necesidad de extremar las precauciones en los charcos naturales que carecen de servicio de socorrismo continuo:
- Observar el mar antes de entrar: Prestar atención a las series de olas y evitar el baño si el mar rebasa los bordes de la piscina natural.
- Evitar las caras exteriores: No nadar en los extremos abiertos al océano ni en los arrecifes expuestos a corrientes de retorno.
- Atender a la meteorología: Consultar las predicciones oficiales de la Aemet y abstenerse de acceder al agua durante avisos por fenómenos costeros adversos.
- Actuar con rapidez: Ante cualquier síntoma de agotamiento, dificultad para salir del agua o emergencia, llamar de inmediato al 1-1-2.