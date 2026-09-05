La Policía desmantela un punto de venta de droga gestionado por un padre y su hijo en Canarias

La Policía Nacional ha detenido a dos varones, padre e hijo, como presuntos autores de delitos relacionados con el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. La investigación sitúa el supuesto punto de venta de sustancias estupefacientes en La Garita, en el municipio grancanario de Telde.
La operación fue desarrollada durante varios meses por el Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial de Telde. Según la Jefatura Superior de Policía de Canarias, las pesquisas comenzaron tras recibir numerosas quejas vecinales por la venta de droga en el barrio.
Los agentes lograron documentar diferentes operaciones presuntamente vinculadas con la distribución de sustancias estupefacientes. Además, comprobaron cómo varias personas adquirían cocaína después de contactar con uno de los investigados.
El registro en la vivienda
Con los indicios reunidos, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar el domicilio investigado. La entrada en la vivienda se produjo el pasado 28 de agosto, donde se encontraban los dos investigados.
Durante el registro, la Policía Nacional intervino diferentes tipos de droga, dinero en efectivo y material que, según los investigadores, estaba relacionado con la preparación y distribución de las sustancias.
El balance policial recoge 295,9 gramos de MDMA, 110,19 gramos de tusi, 13,20 gramos de cocaína, nueve pastillas de éxtasis, 216,3 gramos de polen de hachís y 25 gramos de marihuana.
También fueron localizados 25,69 gramos de una sustancia pulverulenta de color amarillo que permanece pendiente de análisis.
La Policía estima que las sustancias intervenidas alcanzarían un valor superior a 28.000 euros en el mercado ilícito.
Casi 10.000 euros en efectivo
Los agentes intervinieron además 9.894 euros en efectivo, así como dos básculas de precisión, envoltorios, bolsas para el fraccionamiento de las sustancias y diferentes utensilios con restos de droga.
Entre los objetos localizados también figuraba una batidora con restos de una sustancia de color rosa.
Los dos varones fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial competente. El juez decretó el ingreso en prisión provisional de uno de ellos, mientras continúa el procedimiento judicial.