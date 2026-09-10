Qué hacer este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife: fiestas, conciertos y planes para toda la familia

Santa Cruz de Tenerife afronta este nuevo fin de semana de septiembre con una programación que combina fiestas populares, música, actividades familiares y una amplia oferta cultural distribuida por distintos espacios del municipio. Las celebraciones de El Draguillo y Casas de la Cumbre tendrán un especial protagonismo durante estos días, junto a diferentes propuestas de Distrito Joven, las actividades de las bibliotecas municipales y una intensa programación cultural.
Además, la ciudad celebra este sábado, 12 de septiembre, la recuperación de la calle de La Rosa como espacio de encuentro y convivencia con “Vive La Rosa”, una iniciativa del Ayuntamiento. De 10:00 a 14:00 horas, vecinos, familias, jóvenes y comerciantes podrán disfrutar de actividades infantiles y deportivas, música, baile y propuestas de dinamización comercial.
Las actividades se repartirán por diferentes tramos de la calle: habrá juegos, pintacaras e hinchables para el público infantil; exhibiciones de baile actividades y talleres.
Las fiestas populares concentrarán buena parte de la actividad del fin de semana. El Draguillo dará comienzo el viernes a sus fiestas con el tradicional pregón, que tendrá lugar en la iglesia y contará con la actuación del Coro Enarmonía. La programación continuará el sábado con una Fiesta Joven y Verbena y el domingo con una fiesta infantil que incluirá castillos hinchables y talleres didácticos para los más pequeños.
En Casas de la Cumbre, la programación comenzará el viernes con el Campeonato de Subastado y Futbolín. El sábado se celebrará la final del Campeonato de Subastado, seguida por el Santo Rosario y la procesión y, por la noche, una verbena popular a cargo de las orquestas KDTES y Tenerife. Los actos continuarán el domingo con la misa, acompañada por el Coro En Clave de Sol de Tejina, y posterior procesión, antes del Festival de Variedades, que contará con diferentes actuaciones musicales y un homenaje al vecino.
La programación cultural tendrá también un peso destacado durante estos días. La temporada 2026-2027 de la Sinfónica de Tenerife, “Libertad o destino”, arrancará el jueves y viernes en el Auditorio de Tenerife Adán Martín con la Sinfonía n.º 2, “Resurrección”, de Gustav Mahler. El Espacio Cultural El Tanque acogerá asimismo jueves y viernes nuevas propuestas del Festival Keroxen, mientras que el Espacio La Granja ofrecerá el jueves “El cuerpo del delito” y el Café Teatro Rayuela acogerá “OFF Ultraperiférica” y, el viernes, el 23.º Festival Tensamba 2026, dedicado a Tom Jobim.
MUSA México 2026 incorporará también una nueva cita cinematográfica el jueves en el Museo de la Naturaleza y Arqueología, con la proyección al aire libre de “Museo”, de Alonso Ruizpalacios. La programación cultural se completa con las propuestas de la Librería del Cabildo, que el jueves rendirá homenaje a Dulce Xerach con la proyección de un vídeo en memoria de la escritora y el sábado ofrecerá una ruta literaria de “La tuerta”, guiada por María del Mar Rodríguez y Juan Manuel Cruz García.
La música y el ocio tendrán especial presencia durante el sábado. La Alameda del Duque de Santa Elena será escenario del Mojitos Vacilón Fest, una iniciativa que se desarrollará entre las 12:00 y las 23:00 horas, propone una jornada festiva que combinará música, gastronomía, baile, ocio y actividades para diferentes edades, al tiempo que reivindica los vínculos históricos que unen a Canarias con Cuba. Mientras, el Recinto Ferial acogerá Noctámbula Tenerife, con una previa VIP desde las 16:00 horas y el festival a partir de las 20:00 horas. El domingo, el mismo recinto acogerá Summer Pop Tenerife 2026. Por su parte, el Teatro Victoria ofrecerá “Pardon” durante el sábado y el domingo.
Las bibliotecas municipales volverán a acercar durante estos días sus actividades a diferentes públicos. El jueves, la Biblioteca Municipal Central acogerá el Taller de Encuadernación Artesanal, mientras que el viernes la Biblioteca José Saramago de Añaza ofrecerá un Taller de Lactancia y la Biblioteca Municipal Central acogerá “Historias cantadas. Un mundo de cuentos” y la presentación del libro “Cilindro”.
La programación deportiva y juvenil incorpora nuevas propuestas de Distrito Joven. El jueves se celebrará una sesión de iniciación al pádel en el Complejo Deportivo Las Delicias, mientras que el viernes tendrá lugar un Campeonato Gaming en la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto.
La ciudad mantiene además diferentes exposiciones y espacios culturales abiertos al público. La Biblioteca Municipal Central acoge hasta el 30 de septiembre “Una mirilla al mundo. Auge de la prensa en Tenerife” y “Destacado. Alfonso García-Ramos. Día de las Letras Canarias 2026”. Asimismo, continúan las exposiciones “Ladrillos” y “La colección sentimental”, con sus correspondientes horarios de visita de martes a domingo. A estas propuestas se suma el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, que mantiene sus visitas libres los martes, jueves y sábados, de 12:00 a 18:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.
Jueves, 10 de septiembre
- 08:00 a 20:00 h. Biblioteca Municipal Central. Exposición “Una mirilla al mundo. Auge de la prensa en Tenerife”, que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.
- 08:00 a 20:00 h. Biblioteca Municipal Central. “Destacado. Alfonso García-Ramos. Día de las Letras Canarias 2026”, hasta el 30 de septiembre.
- 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h. Exposición “Ladrillos”.
- 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h. Exposición “La colección sentimental”.
- 12:00 a 18:00 h. Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. Visitas libres.
- 17:00 h. Complejo Deportivo Las Delicias. Distrito Joven. “Iniciación al Pádel”.
- 17:00 h. Librería del Cabildo. Homenaje a Dulce Xerach, con proyección de vídeo en memoria de la escritora.
- 17:30 h. Biblioteca Municipal Central. “Taller de Encuadernación Artesanal”.
- 19:00 h. Espacio Cultural El Tanque. Festival Keroxen.
- 19:00 h. Espacio La Granja. “El cuerpo del delito”.
- 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Temporada 2026-2027 de la Sinfónica de Tenerife, “Libertad o destino”, con la Sinfonía n.º 2, “Resurrección”, de Gustav Mahler.
- 21:00 h. Museo de la Naturaleza y Arqueología. MUSA México 2026. Programa de Cine al aire libre, con la proyección de “Museo”, de Alonso Ruizpalacios.
- 21:00 h. Café Teatro Rayuela. “OFF Ultraperiférica”.
Viernes, 11 de septiembre
- 08:00 a 20:00 h. Biblioteca Municipal Central. Exposición “Una mirilla al mundo. Auge de la prensa en Tenerife”, hasta el 30 de septiembre.
- 08:00 a 20:00 h. Biblioteca Municipal Central. “Destacado. Alfonso García-Ramos. Día de las Letras Canarias 2026”, hasta el 30 de septiembre.
- 10:00 a 14:00 h. “Viva la Rosa”. Calle La Rosa.
- 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h. Exposición “Ladrillos”.
- 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h. Exposición “La colección sentimental”.
- 12:30 h. Biblioteca Municipal José Saramago de Añaza. “Taller de Lactancia”.
- 16:00 a 22:00 h. Barrio Casas de la Cumbre. Campeonato de Subastado y Futbolín.
- 17:00 h. Casa de la Juventud Lázaro Siliuto. Distrito Joven. “Campeonato Gaming”.
- 17:00 h. Biblioteca Municipal Central. “Historias cantadas. Un mundo de cuentos”.
- 18:00 h. Biblioteca Municipal Central. Presentación del libro “Cilindro”.
- 19:00 h. Espacio Cultural El Tanque. Festival Keroxen.
- 19:30 h. Auditorio de Tenerife Adán Martín. Temporada 2026-2027 de la Sinfónica de Tenerife, “Libertad o destino”, con la Sinfonía n.º 2, “Resurrección”, de Gustav Mahler.
- 20:00 h. Iglesia de El Draguillo. Pregón de las Fiestas, con la actuación del Coro Enarmonía.
- 21:00 h. Café Teatro Rayuela. 23.º Festival Tensamba 2026, homenaje a Tom Jobim.
Sábado, 12 de septiembre
- 10:00 a 14:00 h. “Vive La Rosa” llena de actividades la renovada calle de La Rosa.
- 10:00 h. Librería del Cabildo. Ruta literaria “La tuerta”, guiada por María del Mar Rodríguez y Juan Manuel Cruz García. Plazas agotadas.
- 10:00 a 20:30 h. Barrio de El Draguillo. Fiesta Joven y Verbena.
- 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h. Exposición “Ladrillos”.
- 11:00 a 13:00 y 17:00 a 20:00 h. Exposición “La colección sentimental”.
- 12:00 a 18:00 h. Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. Visitas libres.
- 12:00 a 23:00 h. Alameda del Duque de Santa Elena. Mojitos Vacilón Fest.
- 16:00 h. Barrio Casas de la Cumbre. Final del Campeonato de Subastado.
- 16:00 h. Recinto Ferial. Noctámbula Tenerife. Previa VIP.
- 19:30 h. Teatro Victoria. “Pardon”.
- 20:00 h. Recinto Ferial. Noctámbula Tenerife. Festival.
- 21:30 a 22:30 h. Barrio Casas de la Cumbre. Santo Rosario y procesión, desde la Ermita de Nuestra Señora de Guadalupe hasta aproximadamente 500 metros en dirección a La Laguna, y regreso a la ermita.
- 23:00 a 05:00 h. Barrio Casas de la Cumbre. Verbena popular a cargo de las orquestas KDTES y Tenerife.
Domingo, 13 de septiembre
- 11:00 a 14:00 h. Barrio de El Draguillo. Fiesta infantil, con castillos hinchables y talleres didácticos.
- 11:00 a 14:00 h. Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. Visitas libres.
- 13:00 h. Recinto Ferial. Summer Pop Tenerife 2026.
- 14:00 a 15:00 h. Barrio Casas de la Cumbre. Misa, acompañada por el Coro En Clave de Sol de Tejina, y posterior procesión.
- 15:30 h. Barrio Casas de la Cumbre. Festival de Variedades, presentado por Reme Santana, con homenaje al vecino, Habaneras con Clave de Sol, Reme Santana, Parranda Roque Negro, Mariachi Abraham y Parranda Malvasía de Taganana.
- 16:00 h. Teatro Victoria. “Pardon”.
- 16:00 h. Recinto Ferial. Summer Pop Tenerife 2026.