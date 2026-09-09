Santa Cruz de Tenerife despide el verano con 11 horas de música, comida y baile: toda la programación

La Alameda del Duque de Santa Elena, en Santa Cruz de Tenerife, acogerá este sábado, 12 de septiembre, la primera edición del Mojitos Vacilón Fest, una jornada gratuita con música, gastronomía, baile y actividades infantiles que se celebrará entre las 12.00 y las 23.00 horas.
El evento reunirá actuaciones, además de propuestas gastronómicas, foodtrucks y una zona comercial. La organización prevé una asistencia de entre 3.500 y 5.000 personas.
La cita busca trasladar al centro de Santa Cruz un ambiente inspirado en la playa y los ritmos caribeños, con referencias a los vínculos culturales entre Canarias y Cuba.
Música y baile durante 11 horas
La programación tendrá como uno de sus principales ejes la música en directo y el baile.
Actuará Calle Obispo, formación centrada en la música popular canaria y los ritmos caribeños. También participará Aradance, bailarina y coreógrafa cubana afincada en Canarias, que ofrecerá clases y exhibiciones de baile.
El cartel se completa con Sistah Vibes, DJ y selectora vinculada al reggae, el soul y otros ritmos internacionales.
También estará presente el equipo de El Caracol, conocido kiosco de la Playa de Las Teresitas, que trasladará parte de su programación musical y de baile hasta la Alameda.
La organización anuncia además intervenciones sorpresa y la participación de colectivos culturales invitados.
Gastronomía y foodtrucks
El Mojitos Vacilón Fest contará con diferentes puestos de comida y restauración durante toda la jornada. Entre las propuestas anunciadas figuran Lucky Helado, Restaurante Manglar, Caña y Ron, Punto en Boca, Doggys Street Food, Americo Truck y Ceviboom.
El recinto dispondrá además de una zona infantil, con actividades orientadas a las familias que acudan al evento.
Comercios del centro
La programación incorpora una zona de puestos comerciales con negocios vinculados al centro de Santa Cruz. Entre los establecimientos participantes aparecen Musgo Natural Deco, Palo Santo, Alpargatas El Toscal, Sal y Lava, Ama Essentials y Epiphany.