Jesús, de 46 años, lleva 10 meses sin obtener una respuesta residencial y terapéutica estable. Se encuentra en situación de calle, con problemas de salud mental, una larga trayectoria de consumo de sustancias y un deterioro personal y social evidente. Su hermana Natalia, trabajadora social y psicóloga, denuncia que “estamos ante una persona que pide ayuda, la busca y vuelve a pedirla”, sin embargo, percibe “las puertas cerradas” y eso aumenta su desánimo. Un informe psiquiátrico propone su derivación urgente a una unidad hospitalaria y posterior ingreso en un recurso residencial terapéutico, además tiene una discapacidad.
Su situación requiere “una intervención efectiva y urgente”, en la calle ha perdido más de 30 kilos de peso, su deterioro físico es evidente, y no hay semana en la que no tenga nuevas erupciones en la piel por picaduras de mosquitos, pulgas, chinches o arañas, urticarias o úlceras. “El derecho a recibir atención no puede depender de la suerte de encontrar una cama, del encaje en un formulario o de la capacidad de sobrevivir a una lista de espera”, denunció Natalia, para quien la “combinación de sinhogarismo, salud mental y adicciones es el pretexto para no encajar en ningún recurso, cuando debería ser el motivo para activar una intervención conjunta”.
Natalia afirma que Jesús pasa sus días intentando sobrevivir sin un lugar seguro donde dormir, sin la estabilidad mínima para descansar, asearse, alimentarse, mantener su salud o sostener un tratamiento. Ha acudido repetidamente al albergue para ducharse, solicitar ropa, comer y cenar; ha llegado con heridas, picaduras y quemaduras. Sin embargo, se encuentra con la contradicción de que, “para activar determinadas actuaciones, debe ser localizado en situación de calle”, pese a acudir al entorno del recurso de manera habitual. “Para aspirar a una cama, tiene que presentarse cada noche alrededor de las 20.00 horas y comprobar si queda alguna cama disponible”. “Esa no es una solución, es someter a una persona extremadamente vulnerable a una incertidumbre diaria”, afirma. Cuando no encuentra una cama, pernocta en parques o edificios abandonados.
Jesús manifiesta su angustia y desesperación con expresiones como: “Quiero que esto acabe” o “no puedo ni quiero seguir así”. En su desesperación se pregunta si “la única solución que le queda es delinquir para entrar en prisión y conseguir así un techo, seguridad y atención terapéutica”. Como hermana, a Natalia le “desgarra escuchar que llegue a ver la prisión como una posibilidad de recibir la protección y los cuidados que lleva meses pidiendo en distintas administraciones, asociaciones y entidades”, señaló, y para quien estas afirmaciones reflejan hasta qué punto “percibe Jesús cerradas las salidas y la gravedad de su sufrimiento”.
Laberinto sin salida
Durante estos meses ha acudido o contactado con distintos dispositivos y entidades, entre ellos el albergue, los servicios sociales de Santa Cruz de Tenerife, Cruz Roja, Café y Calor (Cáritas), AFES, la Unidad de Atención a las Drogodependencias (UAD), Proyecto Hombre y otros recursos de atención a patología dual, Sanidad y el seguimiento en salud mental.
“Hemos solicitado información y, siempre que a mi hermano le ha sido posible, ha acudido alas citas y entrevistas y ha atendido las indicaciones recibidas”. Sin embargo, la respuesta recibida, una y otra vez, ha sido esperar otra llamada, otra cita, otra valoración o una nueva derivación. Hace meses atrás estuvo dos meses sin consumir a la espera de ser derivado a comunidad terapéutica de Las Crucitas.
Tras meses de gestiones, de esperas y de acudir a diferentes recursos, los últimos pasos les llevó a aguardar una nueva valoración psiquiátrica que permitiera acceder a un piso terapéutico para personas con patología dual. Pese a la derivación desde Psiquiatría, se le requirieron otros informes, incluido uno actualizado de Salud Mental, para finalmente comunicarle que no reúne el perfil exigido, al requerirse un trastorno psicótico que no consta en la valoración reciente”, cuando en su reconocimiento del 67% de discapacidad en 2011 figuraba un diagnóstico de esquizofrenia.
Para Natalia, “Jesús necesita una revisión integral para determinar el diagnóstico correcto (tras años de consumo, falta de continuidad asistencial y deterioro acumulado) y así ofrecerle una alternativa efectiva”. Sin embargo, señala que “una vez más, nos encontramos ante una puerta que se cierra sin que se ofrezca a mi hermano una alternativa concreta”.
Derivación a recurso
La doctora en el Centro de Salud recomendó a principio de mes su derivación a la UAD (unidad de atención a las adicciones) de zona para el seguimiento y tramitación de ingreso con carácter urgente en la Unidad de Hospitalización y posterior rehabilitación en comunidad terapéutica y/o alojamiento en recurso de patología dual.
Mientras tanto, la UAD de atención a las adicciones mantiene nuevas citas y cada dispositivo exige que otro resuelva antes una parte del problema. Solo resta esperar la llamada de Proyecto Hombre, donde se le indicó que, si existe una patología mental, debe encontrarse en tratamiento. “La combinación de sinhogarismo, salud mental y adicciones se convierte en el pretexto para no encajar en ningún recurso, cuando debería ser el motivo para articular una intervención conjunta”, reclamó desesperada su hermana.
Mientras los recursos se remiten unos a otros, Jesús continúa en situación de calle. Su sufrimiento no se detiene, su deterioro físico y emocional avanza y sus fuerzas, su esperanza y su capacidad para seguir luchando se van apagando, porque nadie puede resistir indefinidamente en unas condiciones así. Cada nueva espera, cada puerta que se cierra y cada respuesta que no llega van mermando la poca energía que aún conserva para intentar salir de esta situación. Y lo doloroso es comprobar cómo una persona que pide ayuda puede terminar perdiendo incluso las fuerzas para seguir pidiéndola.
Una familia al límite
Como hermana y como profesional del ámbito social, Natalia lleva meses intentando acompañarlo, localizando recursos, gestionando trámites y sosteniendo una situación que excede la capacidad de la familia. “Vivimos con la angustia de no saber si estará bien, si habrá comido, dónde habrá dormido y si seguirá vivo hasta que un buen samaritano le presta su móvil para llamarme. Tenemos el temor constante al peor desenlace, si su desesperación será mayor que sus ganas de vivir”.
Después de recorrer administraciones, entidades y recursos, de llamadas, citas, derivaciones y esperas, a Natalia le resulta difícil comprender cómo una persona que pide ayuda reiteradamente puede continuar sin una respuesta efectiva a sus necesidades más básicas.
“Diez meses no son una incidencia administrativa puntual: son diez meses de deterioro, exposición y oportunidades perdidas de intervención”, denunció.
No abandonarlos
Natalia no busca “señalar a los profesionales, ni negar su esfuerzo” al trabajar en servicios saturados y con las limitaciones de los recursos, los procedimientos administrativos y la complejidad de determinadas intervenciones. “Creo que ninguna dificultad organizativa debería hacernos perder de vista lo esencial: detrás de cada expediente hay una persona, una historia y una vida que merece ser protegida”. Denuncia que “no se puede trasladar a una persona sin techo, sin estabilidad y con necesidades clínicas complejas, la responsabilidad de coordinar por sí misma un sistema que ni siquiera consigue ofrecerle una puerta de entrada eficaz”. “Debemos asumir como sociedad y como instituciones nuestra responsabilidad colectiva de no abandonar a quienes más necesitan protección”.
Así, solicita una valoración sociosanitaria integral y urgente para Jesús, con evaluación del riesgo para su salud y su seguridad; la designación de un profesional o equipo de referencia que coordine servicios sociales, salud mental, adicciones y recursos alojativos; así como una alternativa inmediata y segura de alojamiento. “Alguien debe garantizarle una atención digna antes de que sea tarde”. Espera que las administraciones sean capaces de ofrecer una respuesta coordinada, humana y a tiempo, que ninguna familia se enfrente a una pérdida preguntándose si podría haberse evitado, ni que ningún profesional tenga que asumir la tragedia.
Estabilidad, organización y compromiso a quien no puede cubrir lo básico
Natalia pide que se aplique a Jesús “una respuesta individualizada, flexible, coordinada y proporcional a su situación de vulnerabilidad”. Tras meses de gestiones, citas, derivaciones y esperas, se cuestiona “si estamos adaptando realmente los recursos a las necesidades de las personas más vulnerables o si, por el contrario, estamos exigiendo que sean ellas quienes se adapten a un sistema para el que no están preparadas”.
Una contradicción es comprobar cómo, desde distintos recursos, le exigen “motivación para el cambio, compromiso con el tratamiento y asistencia continuada a las citas” como condiciones fundamentales para acceder a la asistencia, cuando “debería ser la intervención sociosanitaria la que primero proporcionara unas condiciones mínimas de estabilidad, para que esa motivación pudiera mantenerse y traducirse en recuperación”.
Una persona sin un techo donde descansar, sin alimentación regular, sin teléfono para recibir llamadas, sin reloj para controlar las horas, sin seguridad, sin higiene garantizada y sometida a la incertidumbre de no saber dónde dormirá, “¿Cómo se le puede exigir estabilidad, organización y compromiso si no dispone de las condiciones mínimas para cubrir sus necesidades básicas?”.
“La motivación no puede convertirse en una barrera de acceso, ni puede confundirse la dificultad para sostener un tratamiento o acudir a una cita con la ausencia de voluntad de mejorar”, aseveró.