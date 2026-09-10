Sandra Ramírez Monzón, la investigadora tinerfeña que reconocerá la Universidad de Oxford

La güimarera Sandra Ramírez Monzón, investigadora, naturista y divulgadora canaria, recibirá un reconocimiento internacional de manos de la Universidad de Oxford, que le entregará el Gran Premio Pionera en Salud Integrativa, Ciencia y Naturaleza. La ceremonia se celebrará en noviembre en el histórico Keble College.
El galardón llega tras 36 años de trayectoria al frente del Centro de Medicinas Monzón, el espacio desde el que ha impulsado un modelo de salud natural que combina el rigor de la evidencia científica con los saberes tradicionales ligados a la tierra.
El reconocimiento no se limita a esta labor. La institución británica valora también su aportación a la conservación medioambiental y a la divulgación científica a escala internacional, pues Monzón es la creadora de la Reserva Natural del Cielo y de la Tierra Camino Barranco de Badajoz, primer Parque Astronómico de Canarias, ubicado en el Valle de Güímar. Desde estos espacios, y junto a su marido, José Ramos, preservan la biodiversidad local; llegando incluso a desarollar colaboraciones junto a la NASA.
Monzón expresó a este periódico su emoción tras conocer la noticia . “Es el culmen a años de dedicación y devoción en mi centro”, señaló. La naturista reconoció además que se trata de”un enorme regalo inesperado, al esfuerzo, o como a mí me gusta decir, a mi misión sagrada”, afirmó.