Tres colegios de Tenerife piden adelantar la salida por el episodio de calor

Seis centros educativos de Canarias han solicitado adelantar este martes la salida del alumnado por el episodio de altas temperaturas que afecta al Archipiélago. Tres están en Tenerife y otros tres en Gran Canaria, dentro de las medidas extraordinarias previstas por Educación frente al calor.
En Tenerife, los centros que han pedido acogerse a esta medida son el CEIP Los Verodes, el CEIP Isabel La Católica y el CEIP Julio Castillo Torroba, todos situados en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. La ubicación de estos tres colegios figura en el registro oficial de centros de la Consejería de Educación.
En Gran Canaria han tramitado el adelanto del cierre lectivo el CEIP Tenoya, el CEIP Giner de los Ríos y el CEO Omayra Sánchez, ubicados en Las Palmas de Gran Canaria. Los tres constan igualmente como centros del municipio en la información oficial de Educación.
Este martes las clases presenciales han pasado a modalidad online en Fuerteventura y nueve municipios de Gran Canaria: Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo.
En el resto de Canarias, la actividad lectiva continúa con carácter general, aunque los equipos directivos pueden solicitar medidas extraordinarias cuando las condiciones térmicas lo aconsejen. Entre ellas figuran la salida anticipada del alumnado, la modificación del horario escolar o la adaptación de las actividades curriculares.
Canarias mantiene las alertas por calor
El episodio de altas temperaturas mantiene activadas medidas preventivas en distintas Islas. El 112 Canarias ha recordado este martes la existencia de alertas por temperaturas máximas en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, además de recomendar limitar la exposición directa al sol y utilizar protección adecuada.