UGT rechaza ampliar a 12 los domingos de apertura comercial en Santa Cruz

La Federación de Comercio y Grandes Almacenes de UGT Canarias rechaza que Santa Cruz de Tenerife amplíe de diez a 12 los domingos y festivos de apertura comercial para las grandes zonas comerciales antes de que termine 2026. El sindicato también se opone a que esta medida pueda extenderse a otros puntos del municipio.
UGT considera que la ampliación de los horarios comerciales no garantiza la creación de empleo ni una mejora general de la actividad comercial. A su juicio, puede aumentar la carga de trabajo de las plantillas, dificultar la conciliación familiar y laboral y favorecer la concentración de las ventas en las grandes superficies.
UGT alerta del impacto sobre las plantillas
La Federación de Comercio y Grandes Almacenes sostiene que las decisiones sobre la apertura en domingos y festivos tienen un impacto directo sobre las personas trabajadoras del comercio.
El sindicato advierte de que ampliar los días de apertura puede traducirse en más jornadas laborales en días festivos y en mayores dificultades para organizar la vida personal y familiar de las plantillas.
UGT cuestiona además que una mayor disponibilidad horaria implique necesariamente más puestos de trabajo. La organización reclama que cualquier modificación de los horarios comerciales tenga en cuenta las condiciones laborales y la conciliación.
El sindicato señala al pequeño comercio
La organización sindical también sitúa entre los principales afectados al pequeño comercio local. Según su posición, la ampliación de los domingos de apertura puede beneficiar especialmente a las grandes superficies, que disponen de una mayor capacidad para mantener abiertos sus establecimientos durante más jornadas.
UGT sostiene que este modelo puede contribuir a concentrar la actividad comercial y aumentar la presión sobre los negocios de menor tamaño.
La federación afirma que el comercio local se encuentra entre los sectores más perjudicados por estas medidas y advierte de que la progresiva liberalización de los horarios puede poner en riesgo su continuidad.
La organización considera que la política comercial debe buscar un equilibrio entre la actividad económica, los derechos de las plantillas y la supervivencia del pequeño comercio.
Por el momento, la postura de UGT se centra en el rechazo a la ampliación de los días de apertura en las grandes zonas comerciales de Santa Cruz de Tenerife, que pasarían de diez a 12 domingos adicionales antes de finalizar el año.