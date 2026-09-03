Santa Cruz de Tenerife recibe medio millón de paquetes del comercio ‘online’ al mes lo que aviva abrir en domingo

En Santa Cruz de Tenerife se entregan cada día unos 20.000 paquetes de comercio electrónico, lo que supone casi medio millón de compras online al mes que no se realizan en ninguna tienda física, ni grande ni pequeña, del municipio. El auge del ecommerce en los últimos años está pasando factura a las empresas, que se enfrentan a un competidor gigante sobre el que las grandes superficies justifican su petición de poder contar con libertad horaria para abrir todos los domingos y festivos del año.
Tras el reciente anuncio realizado por el alcalde capitalino José Manuel Bermúdez, que avanzó que los centros comerciales de cualquier municipio podrán abrir dos domingos más al año, pasando de 10 a 12 en total, gracias a la modificación de la ley del Comercio que llevará a cabo el Gobierno de Canarias, desde la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan) calificaron ayer de “avance” la senda para retomar el debate de la apertura comercial a todo el año. No obstante, desde Zona Centro han pedido “diálogo”, al considerar que dicha medida podría condenar al pequeño y mediano comercio, obligándolo al cierre definitivo, al no contar con los mismos recursos.
El secretario de Asodiscan, Alfredo Medina, manifestó que “agradecemos al alcalde que quiera trabajar por una solución, y valoramos el anuncio que ha hecho de que antes de fin de año se aumentará a 12 el número de festivos de apertura en Canarias. Esperamos que lo anuncie también el Gobierno regional, de quien es competencia exclusiva”.
Medina dijo que el problema en la capital “es municipal” .Por ello “aplaudimos que el alcalde contemple como posibilidad la propuesta de Asodiscan, que está por escrito en el expediente desde el año 2011, que es la de extender a todo el municipio la libertad de horarios.
Defendemos que Santa Cruz necesita cambiar el actual régimen de privilegios para unos pocos por uno de libertades para todos y que, de una vez, el Consistorio deje de poner el foco en los intereses de una asociación privada de comerciantes, Zona Centro, y defienda el interés general de los consumidores”.
Añadió que “ante el auge del comercio electrónico el debate de grandes contra pequeños no se sostiene. Hoy la única pugna es entre el comercio físico y el online. Hay que abrir cuando la gente tiene tiempo para evitar que lo compren por internet; necesitamos abrir los domingos por pura supervivencia”.
Zona Centro pide diálogo para “proteger” al comercio tradicional de su muerte
El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene la tarea pendiente de convocar a la Mesa de Comercio para abordar la futura ampliación de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), donde se permite a los comercios abrir todos los domingos. Desde 2011, la ZGAT abarca solo al centro de la capital, dejando fuera a las grandes superficies ubicadas en Cabo Llanos.
La asociación Zona Centro no apuesta por que la ZGAT se extienda ni que se amplíen a 12 días las aperturas comerciales dominicales, pues permitirlo llevaría a la “mortalidad” del comercio tradicional, que no cuenta con los mismos medios para competir en igualdad. El gerente de dicha asociación, Carlos Sabina, pidió a las administraciones “diálogo” antes de tomar decisiones y recordó que en el municipio cualquier comercio de menos de 300 m2 puede abrir en domingo o festivo. “Nuestra postura es proteger al pequeño comercio”.