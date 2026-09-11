Vox invita a Clavijo a romper en Arona y Granadilla si está incómodo

El portavoz parlamentario de Vox, Nicasio Galván, criticó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por poner “líneas rojas” a su partido y le instó a romper los pactos en los municipios tinerfeños de Arona y Granadilla si está incómodo. En la sesión de control del pleno, Galván preguntó a Clavijo “qué le molesta” de su formación política si defiende “el orden, el cumplimiento de la ley, la patria española o la familia” y si piensa mantener los acuerdos de “buena vecindad” con Marruecos tras la “invasión” de la ciudad autónoma de Ceuta.
El diputado de la formación ultraderechista arguyó que no se trata de un “proceso migratorio”, sino de un “ataque a la integridad de España perpetrado por Marruecos con la complicidad del Gobierno” de España y expresó que no entiende que el Ejecutivo canario y CC pacten la financiación autonómica. “Al PSOE no se le puede dar nada”, indicó Galván y preguntó al presidente si le parece “gracioso” que desde Marruecos se piense en tomar “las ciudades autónomas y luego Canarias”.
Clavijo coincidió con los portavoces del PP, Juan Manuel García Casañas, y de Vox en calificar de “invasión” la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, pero planteó si Santiago Abascal “está dispuesto a romper” con el “primo de Zumosol”, en referencia a Donald Trump, aliado de Mohamed VI. Comentó que, si Vox llegara al Ejecutivo central, “¡Dios no lo quiera!”, pactaría si se logran buenos resultados para Canarias. No obstante, reprochó a Vox que rompiera gobiernos autonómicos cuando en las Islas había 6.500 menores migrantes no acompañados.