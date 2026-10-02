La conexión aérea de Binter con Madrid, un aliado para el baloncesto en silla de ruedas

Hace dos años, Binter comenzó a operar vuelos directos desde Canarias a Madrid, proporcionando más oportunidades a los isleños para viajar a la Península. Para cualquier persona supuso un cambio significativo, pero para las entidades deportivas que compiten a nivel nacional fue una mejora radical y un ejemplo claro de ello es el Econy Gran Canaria.
La planificación empieza antes de despegar
Desde el primer momento en el que Binter supo que el Econy les había elegido para viajar con ellos, en su compromiso y apuesta por el deporte inclusivo, empezaron a trabajar directamente con el equipo. De esta forma, pudieron conocer las necesidades de los jugadores durante los desplazamientos, proporcionándoles una mayor tranquilidad y comodidad.
La responsable del Departamento de Grupos de Binter, Romina Betancor, explica que la planificación comienza mucho antes del vuelo. El equipo comunica qué pasajeros viajarán, qué ayudas técnicas necesitan y cómo accederán a la aeronave. En el caso del Econy, además, los desplazamientos requieren un servicio de acompañamiento que siempre está con ellos.
Desde el propio equipo, el segundo entrenador, Francisco Ramírez Monroy, señala que en el deporte de máximo nivel, como son las competiciones en las que participa el club, “el descanso, la tranquilidad y la comodidad son un factor determinante para que luego los jugadores puedan rendir, y el servicio de Binter nos dio todo eso desde el minuto cero”.
Otro de los puntos fundamentales es el traslado de las sillas de ruedas, tanto de paseo como de juego. Estas últimas, al no ser plegables y contar con una estructura metálica, requieren además transportar por separado las ruedas y herramientas necesarias. En este caso, Binter permite trasladarlas sin coste adicional junto con su equipaje asociado, consciente de su importancia para la práctica del baloncesto.
Además, siempre hay un equipo de Binter esperando en la puerta para poder ayudar con el equipaje; así como con las 16 sillas de juego y paseo, los bolsos con las herramientas y las maletas. Betancor indica que “dos horas antes tienen su mostrador preparado, con los acompañantes de Personas con Movilidad Reducida (PMR) y todos los bolsos listos, con el objetivo de que estén lo más cómodos posible”.
Un servicio clave para el rendimiento deportivo
El Econy Gran Canaria es un equipo de baloncesto en silla de ruedas que juega en la División de Honor, máxima categoría a nivel nacional, y que ha jugado en los últimos años en las máximas competiciones europeas.
En sus 42 años de historia, ha conquistado 2 Copas del Rey, 1 Eurocup y 1 campeonato de la primera fase de la Champions Cup, máxima competición europea. Por ello, es uno de los grandes beneficiados de los vuelos directos de Binter con Madrid, aunque no siempre fue así.
Anteriormente, el Econy vivió algunos problemas a la hora de viajar para los partidos de liga, como llegar al destino y conocer que las sillas se habían quedado atrás. “Imagina estar en Madrid y decirle a los jugadores que no tienen la silla. En ese momento, ya no pueden hacer nada”, apunta Ramírez.
Asimismo, el segundo entrenador destaca las grandes consecuencias económicas que tiene este tipo de situaciones, pues organizar los viajes le cuesta mucho dinero al club. “Si dejan atrás las zapatillas de un equipo, pueden comprar otras o se aplaza el partido, pero si olvidan nuestras sillas o sufren algún daño por un mal uso a la hora de meterlo en un avión, se nos acaba el juego”.
Cercanía y personalización del servicio de Binter
El Econy Gran Canaria y Binter llevan años trabajando codo con codo en los desplazamientos del equipo, en una relación marcada por la cercanía y la atención personalizada. Fran Ramírez destaca la tranquilidad de saber que, ante cualquier imprevisto, “les llamo, sé con quién hablo y que en poco tiempo lo tienen arreglado”.
A ello se suma el particular modo canario de volar de Binter, que apuesta por el confort a bordo con sus aviones Embraer E195-E2, dotados de mayor espacio entre filas y sin asiento central, además de un aperitivo gourmet durante el trayecto. La compañía ofrece también, sin coste adicional, la conexión con otras islas a través de sus rutas nacionales, facilitando los desplazamientos desde cualquier punto del Archipiélago.
Para un equipo como el Econy, la diferencia no está únicamente en las condiciones del vuelo, sino también en cómo responde la compañía cuando surge un imprevisto. Ramírez recuerda una ocasión en la que uno de los jugadores se equivocó de puerta al confundir ‘Las Palmas’ con ‘La Palma’. Cuando acudió a buscarlo, pensó que perderían el vuelo, pero Binter esperó unos minutos para que pudieran embarcar. “Gracias a ello, llegamos justos y pudimos contar con ese jugador. Son detalles que se agradecen enormemente”, señala.
Tanto Romina Betancor como Fran Ramírez coinciden en que para este tipo de entidades deportivas que necesitan una atención especial, el compromiso de Binter para que viajen con la mayor comodidad y tranquilidad posible marca la diferencia. Para el Econy, llegar a Madrid no significa solo aterrizar, significa tener a su equipo, su equipamiento y, sobre todo, sus sillas listas para hacer lo que mejor saben: competir.
El Econy Gran Canaria y Binter llevan años trabajando codo con codo en los desplazamientos del equipo, en una relación marcada por la cercanía y la atención personalizada. Fran Ramírez destaca la tranquilidad de saber que, ante cualquier imprevisto, “les llamo, sé con quién hablo y que en poco tiempo lo tienen arreglado”.