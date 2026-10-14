Un corto hecho en Canarias se estrena en Sitges y da el salto a Estados Unidos

El cortometraje de animación IA vs Deus, producido en Canarias por Honestree Island y 3Doubles, ha iniciado su recorrido internacional con su estreno mundial en el Festival de Sitges y su selección para FilmQuest, en Estados Unidos. La obra combina inteligencia artificial y terror cósmico inspirado en el universo literario de H. P. Lovecraft.
El proyecto, que ha contado con la colaboración de Proexca y la Zona Especial Canaria (ZEC), ha sido seleccionado para el festival estadounidense, cuya edición de 2026 se celebrará del 22 al 31 de octubre en Provo, Utah. Allí participará con su título internacional, AI vs. Gods, dentro de la programación virtual de cortometrajes de animación.
La presencia en ambos festivales supone un nuevo escaparate para una producción desarrollada en las Islas, donde el sector de la animación reúne a estudios que trabajan tanto en proyectos propios como en producciones destinadas al mercado internacional.
De Canarias al Festival de Sitges y Estados Unidos
IA vs Deus tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, conocido como Festival de Sitges, una de las citas especializadas en cine fantástico y de terror.
La obra fue incluida en Sitges Family, una sección que acerca el cine fantástico a públicos familiares, infantiles y juveniles.
Tras su paso por Cataluña, el cortometraje ha sido seleccionado para FilmQuest, certamen estadounidense especializado en cine fantástico, terror, ciencia ficción y otros géneros.
Según la información facilitada por sus productores, la obra fue elegida entre más de 1.900 cortometrajes presentados.
La organización de FilmQuest confirma la selección de AI vs. Gods en su categoría de animación y especifica que tendrá una exhibición exclusivamente virtual, dentro de su bloque Comedy & Animated Shorts.
El director del cortometraje, Juan Saussol, también es CEO de Honestree Island, una de las empresas responsables de la producción.
“Estar en Sitges y en FilmQuest el mismo mes es un orgullo para todo el equipo y para la animación que se hace en Canarias”, ha señalado Saussol.
El empresario trasladó su compañía a Gran Canaria hace menos de un año, según la información de la productora, atraído por las condiciones para desarrollar proyectos audiovisuales, la disponibilidad de talento y el ecosistema empresarial del Archipiélago.
De qué trata ‘IA vs Deus’
La historia plantea un enfrentamiento entre una inteligencia artificial capaz de calcular prácticamente cualquier escenario y una fuerza desconocida que escapa a sus posibilidades de comprensión.
La máquina, convencida de que controla todos los mundos a su alcance, se encuentra con una entidad antigua que no responde a ninguna regla que pueda procesar.
Ese encuentro provoca una experiencia inédita para ella: sentir miedo por primera vez.
A partir de esta premisa, el cortometraje desarrolla una historia de ciencia ficción y terror cósmico inspirada en la obra del escritor estadounidense H. P. Lovecraft.
El autor es conocido por construir un universo narrativo en el que los seres humanos se enfrentan a entidades y realidades que superan su capacidad de comprensión.
En IA vs Deus, ese planteamiento se traslada a una inteligencia artificial que, pese a disponer de enormes capacidades de cálculo, descubre que existen fuerzas imposibles de controlar mediante la lógica.
La narración aborda así los límites del conocimiento y la tecnología a través de un conflicto en el que la propia razón se convierte en una debilidad.
La animación producida en Canarias gana presencia internacional
La producción de IA vs Deus reúne a Honestree Island y 3Doubles, dos compañías vinculadas a la industria audiovisual del Archipiélago.
El proyecto también ha contado con la colaboración de Proexca, la empresa pública dedicada a impulsar la internacionalización de la economía canaria, y de la Zona Especial Canaria, un régimen fiscal específico destinado a favorecer determinadas actividades económicas e inversiones en las Islas.
La selección en Sitges y FilmQuest permite mostrar el trabajo desarrollado por ambas productoras ante públicos vinculados al cine fantástico y de animación.
En el caso del certamen estadounidense, la película figura oficialmente entre los cortometrajes animados seleccionados y tendrá su estreno internacional en formato virtual, según la ficha publicada por la organización.
El recorrido del proyecto continúa así durante octubre, con una segunda cita internacional que reúne producciones de distintos países y da cabida tanto al cine independiente como a propuestas de animación y ciencia ficción.