El estudio de animación detrás de ‘Garfield’ y ‘The Wild Robot’ se instala en Tenerife y creará 100 empleos

El estudio francés STIM, referente europeo en animación 3D y efectos visuales (VFX) que ha trabajado en superproducciones internacionales como Garfield, The Wild Robot o Shōgun, ha elegido la Zona Especial Canaria (ZEC) para instalar un nuevo centro de producción permanente en Tenerife.
La compañía prevé iniciar su actividad en la Isla este mismo verano con una plantilla inicial de 60 profesionales antes de final de año, dentro de un plan de expansión que busca superar los 100 empleos especializados.
La empresa ha abierto ya los procesos de selección para contratar a perfiles cualificados como artistas modeladores de personajes, modeladores de sets y props, supervisores y especialistas en lookdev.
Las solicitudes pueden formalizarse a través del portal web corporativo de la firma.
Un gigante de la animación con sello en Hollywood
Fundada por Félix Ferrand, Jordan Soler y Benoit Gielly, STIM cuenta con sedes en Francia y Bélgica. La firma se ha consolidado en la industria audiovisual global tras colaborar con gigantes como DreamWorks en la animación técnica de personajes y participar en proyectos de gran envergadura comercial como Coyote vs. Acme o The Girl in the Clouds.
La implantación en Tenerife permitirá al estudio ofrecer esquemas de coproducción e incentivos de financiación combinados entre Francia, Bélgica y Canarias.
La consejera delegada de STIM Tenerife, Amélie Houpline, ha destacado que la Isla reúne un ecosistema creativo idóneo: “Queremos construir un estudio con vocación de permanencia, generar empleo altamente cualificado y contribuir al desarrollo del ecosistema canario”.
Canarias supera los 2.000 profesionales en el sector digital
La llegada de STIM afianza el crecimiento del sector audiovisual en el Archipiélago, una industria que ha pasado en menos de una década de ser testimonial a albergar a más de 30 empresas especializadas y cerca de 2.000 trabajadores activos.
A la implantación de la compañía gala se suman desembarcos recientes como el de Surfing Giant Studios —productora para Disney— o la alianza del gigante galardonado con el Óscar DNEG con la firma local Ánima Kitchent.
El presidente de la Zona Especial Canaria (ZEC), Pablo Hernández, ha subrayado el salto cualitativo de la economía regional hacia actividades de alto valor añadido. “Hemos pasado de atraer proyectos concretos a atraer centros permanentes de decisión, producción y desarrollo creativo”, ha afirmado Hernández.
Las previsiones institucionales apuntan a que la atracción de inversión extranjera y los incentivos fiscales de la ZEC permitirán alcanzar en las Islas entre 3.000 y 4.000 empleos cualificados en el sector de las artes digitales en los próximos años, impulsando la formación local y la FP dual para consolidar la inserción de jóvenes creadores canarios.