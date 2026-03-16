El primer estudio de Hollywood en Tenerife busca 100 personas: cómo trabajar en la productora de animación de ‘Bob Esponja’ y ‘Phineas y Ferb’

Surfing Giant Studios, la productora estadounidense responsable de éxitos mundiales como Bob Esponja, Phineas y Ferb o Garfield, ha iniciado oficialmente su proceso de selección en Tenerife.
La compañía busca cubrir más de 100 puestos de trabajo para su nueva sede en la Zona Especial Canaria (ZEC), marcando un hito al ser el primer gran estudio de Hollywood que se establece de forma permanente en el Archipiélago.
¿Qué perfiles profesionales buscan?
El proceso de selección está dirigido a perfiles especializados en el sector de la animación 2D y 3D.
Según la información facilitada por la compañía, los puestos requeridos abarcan diversas áreas técnicas y creativas:
- Diseño de maquetación y fondos.
- Artistas de personajes y utilería (props).
- Dirección técnica 2D y guiones gráficos (storyboards).
- Creación conceptual y soporte informático.
La mayoría de las vacantes contemplan un modelo que combina el carácter presencial en Tenerife con el trabajo online.
Sin embargo, la empresa también ha habilitado posiciones de teletrabajo para residentes en la Península y el resto de la Unión Europea, manteniendo la preferencia por candidatos con residencia en España.
Producciones conocidas de Surfing Giant
La firma, con sede central en Los Ángeles, cuenta con un catálogo de producciones de alto impacto global. Entre sus créditos figuran títulos como Bob Esponja, Phineas y Ferb, Garfield, Blade Runner: Black Lotus y Pete the Cat.
La estructura directiva de la empresa está compuesta por figuras de renombre en la industria:
- Jeff Marsh: Creador de ‘Phineas y Ferb’ y productor.
- Michael Hodges: Escritor y productor de proyectos como ‘Blade Runner 2049’.
- Scott Parish: Director de operaciones de Alcon Entertainment.
Canarias como hub de animación
La apertura del estudio en Tenerife, que se suma a las oficinas de la empresa en Reino Unido, responde directamente a los incentivos fiscales de Canarias y a la necesidad de gestionar el creciente volumen de producción de la firma.
Desde la ZEC, su presidente Pablo Hernández González-Barreda, ha señalado que la incorporación de Surfing Giant consolida a las Islas como uno de los principales hubs de artes digitales a nivel internacional.
El ecosistema local de animación continúa su expansión, atrayendo proyectos de servicio completo que abarcan desde el desarrollo y la música hasta la posproducción final.
Cómo inscribirse en las ofertas de empleo de Surfing Giant
El proceso de captación de talento ya se encuentra centralizado de forma digital. Los profesionales interesados en formar parte de la plantilla en Tenerife o en las posiciones de teletrabajo deben seguir estos pasos:
- Acceso al portal oficial: La compañía gestiona sus vacantes a través de la plataforma especializada Animated Jobs. El enlace directo habilitado es https://animatedjobs.com/company/surfing-giant-europe.
- Selección de perfil: Dentro del portal, los candidatos pueden filtrar por especialidad (animación 2D/3D, diseño de fondos, soporte IT o guion gráfico).
- Requisitos de residencia: Aunque el estudio tiene su sede física en la Zona Especial Canaria (ZEC), se especifican las vacantes que permiten el trabajo en remoto desde cualquier punto de la Unión Europea, con prioridad para residentes en España.
- Documentación necesaria: Se recomienda adjuntar el porfolio actualizado o la “demoreel” (carrete de trabajos anteriores), especialmente para los puestos creativos de diseño de personajes y maquetación.
Este proceso de contratación para más de 100 personas se mantendrá abierto mientras se completa el equipo técnico que iniciará las producciones programadas para esta primavera en la Isla.