Récord histórico en la ZEC: el motor que ya crea más empleo que nunca en Canarias

La Zona Especial Canaria (ZEC) consolidó en 2024 y 2025 su papel como uno de los grandes motores económicos de la comunidad autónoma. Los últimos datos presentados por su Consejo Rector, en febrero, confirman que el régimen fiscal especial crece por encima del conjunto de la economía regional y gana protagonismo como vehículo para atraer inversión, crear empleo y diversificar sectores estratégicos.
El informe definitivo de 2024, elaborado con datos reales fiscales de las entidades, cerró con las mejores cifras de la historia de la ZEC: casi 900 empresas inscritas, más de 700 activas y más de 11.000 empleos. La facturación conjunta superó por primera vez los 3.378 millones de euros y los beneficios crecieron hasta los 264,6 millones, el 16% más que el año anterior.
Estos datos reflejan el mayor valor añadido de las compañías ZEC, que con plantillas medias superiores a los 15 puestos de trabajo –el doble de la media canaria-, generan una facturación media que ronda los cinco millones de euros. Como resultado, la ZEC ya aporta más del 5% del resultado empresarial total del Archipiélago. El avance de 2025 confirma esta evolución.
La ZEC ya supera los 12.560 empleos y alcanza las 933 entidades inscritas. Solo en ese año creó casi 1.500 empleos adicionales, el mayor incremento anual desde su creación, muy por encima del conjunto del mercado laboral canario. Además, cerca del 3% de todas las empresas nuevas creadas en Canarias eligieron instalarse en la ZEC. Si se mantiene esta trayectoria, podría representar entre el 2 y el 3% del empleo regional y entre el 7 y el 9% del beneficio empresarial total en la próxima década.
La estrategia de los últimos años ha estado centrada en especializar la promoción exterior en sectores de mayor valor añadido -junto a Proexca (Gobierno de Canarias), ICEX (secretaría de Estado de Comercio), las cámaras y los cabildos-, así como en reforzar la seguridad jurídica en coordinación con la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda. Esta combinación ha permitido captar proyectos de referencia internacional que generan empleo y actividad real en Canarias.
El presidente de la ZEC, Pablo Hernández, recalca que el régimen “ha cogido un impulso significativo, tirando de la economía canaria, y creando más empleo en 2025 que en cualquier otro año de su historia”.