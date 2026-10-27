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Emergencia en Tenerife Norte: el avión tomó tierra con problemas en el tren de aterrizaje

La incidencia obligó a activar el plan de emergencia del aeropuerto
Emergencia en Tenerife Norte: el avión tomó tierra sin tren de aterrizaje
Un avión de Vueling procedente de Barcelona ha aterrizado este martes, 27 de octubre, en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna sin tren de aterrizaje. | DA
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Un avión de Vueling procedente de Barcelona ha aterrizado este martes, 27 de octubre, en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con problemas en el tren de aterrizaje, según han informado fuentes de Aena a la agencia EFE.

Pese a esta incidencia, la aeronave consiguió tomar tierra, aunque fue necesaria la activación del plan de emergencia del aeropuerto.

Asimismo, según la información trasladada posteriormente por Aena a EFE, la operativa del aeropuerto Tenerife Norte no se vio afectada por este incidente.

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Por el momento, no se han facilitado detalles sobre las causas del problema técnico ni se ha precisado qué parte del tren de aterrizaje resultó afectada.

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