Emergencia en Tenerife Norte: el avión tomó tierra sin tren de aterrizaje

Un avión de Vueling procedente de Barcelona ha aterrizado este martes, 27 de octubre, en el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna con problemas en el tren de aterrizaje, según han informado fuentes de Aena a la agencia EFE.
Pese a esta incidencia, la aeronave consiguió tomar tierra, aunque fue necesaria la activación del plan de emergencia del aeropuerto.
Asimismo, según la información trasladada posteriormente por Aena a EFE, la operativa del aeropuerto Tenerife Norte no se vio afectada por este incidente.
Por el momento, no se han facilitado detalles sobre las causas del problema técnico ni se ha precisado qué parte del tren de aterrizaje resultó afectada.
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