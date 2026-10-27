Un aterrizaje de emergencia obliga a cerrar una pista del aeropuerto Tenerife Norte

El aeropuerto de Tenerife Norte Los Rodeos, ha sufrido este martes, 27 de octubre, una interrupción temporal de su actividad después de que un avión de la compañía Vueling realizara un aterrizaje de emergencia, lo que obligó a cerrar una de las pistas.
Según la información recabada por DIARIO DE AVISOS, la aeronave presentó un problema que forzó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto. Tras tomar tierra, el avión permaneció en la pista, que quedó bloqueada mientras se desarrollaban las actuaciones necesarias para atender la incidencia.
El cierre temporal alteró el funcionamiento habitual del aeropuerto, provocando retrasos en la salida de otros vuelos que tenían previsto despegar durante ese periodo.
Aena confirma la reapertura de la pista
Aena ha confirmado a DIARIO DE AVISOS que la pista ya ha sido reabierta tras resolverse la incidencia y que el aeropuerto ha recuperado su operativa habitual.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el problema que afectó al avión de Vueling ni sobre las circunstancias que motivaron el aterrizaje de emergencia.