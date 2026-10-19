Celta Fortuna-CD Tenerife (1-1)

El Celta Fortuna y el CD Tenerife se verán las caras este lunes en Balaídos, esta vez como integrantes de LaLiga Hypermotion. El filial vigués debuta esta temporada en la categoría, mientras que el conjunto blanquiazul logró el ascenso tras imponerse con claridad en el grupo I de Primera Federación durante la pasada campaña.
Los dos equipos han apostado por dar continuidad a buena parte de sus plantillas, aunque el entrenador del conjunto gallego, Fredi Álvarez, afronta el encuentro con varias ausencias importantes. Entre ellas figuran su principal referencia goleadora, Hugo González, y los centrocampistas Hugo Burcio y Andrés Antañón, incorporados a la dinámica del primer equipo por Claudio Giráldez ante la falta de efectivos.
Por su parte, el CD Tenerife de Álvaro Cervera buscará regresar a la senda del triunfo después del empate frente al Girona, un partido en el que los blanquiazules dejaron sensaciones positivas que ahora tratarán de transformar en tres puntos lejos de casa.