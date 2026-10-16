Los móviles de Tenerife sonarán por una alerta volcánica simulada el 22 de octubre

El Gobierno de Canarias enviará tres mensajes de alerta a teléfonos móviles el próximo jueves, 22 de octubre, durante un simulacro de emergencia volcánica en Tenerife. Los avisos del sistema ES-Alert se emitirán entre las 9.00 y las 14.00 horas y podrán recibirse también en zonas de otras Islas.
La Dirección General de Emergencias, a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, será la encargada de enviar las notificaciones. La prueba forma parte de VOLCANEX Tenerife 2026, el ejercicio de riesgo volcánico organizado por el Cabildo de Tenerife en Guía de Isora.
Los mensajes llegarán acompañados de un sonido intenso y una vibración, incluso si el teléfono está en silencio. Se trata únicamente de una prueba y no existe una orden de evacuación o confinamiento general para la población.
A qué hora sonarán los móviles y qué zonas recibirán las alertas
El 112 Canarias tiene previsto emitir tres mensajes ES-Alert entre las 9.00 y las 14.00 horas del jueves 22 de octubre. Cada aviso tendrá un contenido y un ámbito territorial diferente.
El primer mensaje estará dirigido a toda la Isla de Tenerife. Informará de un cambio simulado del semáforo volcánico a naranja, siguiendo el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA).
Este aviso no significa que haya comenzado una erupción ni supone la adopción de medidas reales de evacuación o confinamiento.
Debido al alcance de las antenas de telefonía móvil, la alerta también podría recibirse en determinadas zonas de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, así como en los canales marítimos entre las Islas.
El segundo mensaje se dirigirá principalmente a Guía de Isora y Santiago del Teide. Comunicará una evacuación preventiva simulada que afectará exclusivamente a los núcleos de Chirche y Aripe.
No obstante, el aviso podría llegar también a móviles situados en Adeje, Los Silos, Buenavista del Norte y El Tanque, además de algunos sectores de las Islas occidentales.
Por último, el tercer mensaje informará de la finalización del simulacro. El Gobierno autonómico insiste en que recibir una notificación fuera del área prevista no significa que esa localidad esté afectada por las medidas descritas.
Qué hacer si recibes una alerta ES-Alert en el móvil
La población no tendrá que responder al mensaje ni llamar al 112. Los avisos estarán identificados como una prueba y aparecerán en la pantalla de los teléfonos compatibles.
Las principales recomendaciones de Emergencias son:
- Mantener la calma al escuchar el sonido de la alerta.
- Leer el mensaje y pulsar «Aceptar» para cerrar la notificación.
- Si se está conduciendo, detener el vehículo en un lugar seguro antes de consultar el aviso.
- Explicar previamente el funcionamiento del sistema a las personas mayores para evitar situaciones de alarma.
- Recordar que se trata de un simulacro y que las instrucciones deben interpretarse dentro de ese ejercicio.
Los dispositivos apagados o en modo avión no recibirán la alerta mientras permanezcan en esas condiciones. Los teléfonos que entren en una zona de cobertura durante la vigencia del aviso también podrán recibirlo. El mensaje podrá aparecer en inglés si el dispositivo está configurado en un idioma distinto del español.
Qué es ES-Alert y cómo funciona
El sistema ES-Alert permite a Protección Civil enviar avisos masivos a los teléfonos móviles que se encuentren en una zona determinada durante una emergencia.
La herramienta utiliza la tecnología de difusión por celdas de telefonía móvil, por lo que no requiere instalar aplicaciones ni registrarse.
Los teléfonos Android con versión 11 o superior y los iPhone con iOS 15.6 o posterior tienen activada por defecto la recepción de estas alertas, según la información oficial del 112 Canarias.
El sistema permite advertir a la población ante situaciones como incendios forestales, inundaciones, erupciones volcánicas o fenómenos meteorológicos adversos.
Las personas que necesiten comprobar la configuración de su teléfono pueden consultar las instrucciones en la web oficial del 112 Canarias.
Tenerife prepara un simulacro volcánico en Guía de Isora
La prueba se desarrollará dentro del ejercicio VOLCANEX Tenerife 2026, que busca comprobar la capacidad de respuesta de las administraciones y los servicios de emergencia ante una posible erupción.
El Cabildo de Tenerife ha previsto ensayar evacuaciones preventivas en Chirche y Aripe, además de situaciones relacionadas con personas mayores, residentes con movilidad reducida, turistas y animales.
También se pondrán a prueba los dispositivos de alojamiento de evacuados, la protección de infraestructuras esenciales y la coordinación entre los equipos de emergencia. El escenario del ejercicio se sitúa en el entorno de Las Cumbres de Abeque, dentro de la zona Santiago del Teide-Guía de Isora, clasificada como de muy alta amenaza volcánica en la planificación insular.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado que el objetivo del simulacro es reforzar la preparación de Tenerife ante una emergencia volcánica real. El envío de las alertas permitirá comprobar su funcionamiento y familiarizar a la ciudadanía con un sistema que ya se ha utilizado en emergencias reales en Canarias.