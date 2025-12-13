El CIT Sur pedirá que el sistema ‘Es-Alert’ de avisos a móviles de las amenazas menos graves

El Centro de Iniciativas y Turismo de la Comarca Sur de Tenerife (CIT Sur) solicitará a la Dirección General de Seguridad y Emergencias y a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que el sistema de avisos a móviles ES-Alert, herramienta de Protección Civil, sea utilizado también para alertas meteorológicas y para informar, en tiempo real, sobre el nivel de peligrosidad en espacios naturales, como senderos y zonas de costa, durante episodios de fenómenos adversos en los que existan alertas activas.
El CIT Sur subraya que el tipo de aviso que mejor se adapta a este propósito es el de Amenazas Graves–Nivel 3, según la regulación europea, destinado a situaciones que, sin ser críticas, requieren precaución, como nevadas intensas, vientos fuertes, oleaje peligroso, calor extremo o lluvias torrenciales.
Esta categoría permitiría transmitir información preventiva esencial sin generar alarma innecesaria. En otros países, este tipo de alerta se acompaña de información sobre posibles disrupciones en el transporte público terrestre y aéreo.
La organización destaca que, en un territorio insular y turístico como Canarias, disponer de una herramienta capaz de enviar avisos directamente a los dispositivos 4G y 5G, sin necesidad de aplicaciones adicionales, representa una oportunidad decisiva para incrementar la seguridad de residentes y visitantes.
El CIT Sur recuerda que la responsabilidad individual es fundamental para evitar tragedias, pero insiste en que la información puntual y accesible durante episodios meteorológicos adversos puede ayudar a comprender mejor situaciones potencialmente peligrosas y a tomar decisiones adecuadas.
“La gestión de la información durante episodios meteorológicos es clave para evitar riesgos personales. Poder alertar de forma inmediata sobre cierres de senderos, oleajes peligrosos, prohibiciones de acceso o niveles de alerta ayudaría a reducir incidentes y a consolidar una Isla más segura y mejor informada”, señala el CIT Sur.