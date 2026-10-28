Josep Borrell alerta del impacto económico de los estallidos sociales

El boom inmobiliario de 2008, la crisis del euro… “Nosotros también hemos vivido montañas rusas, con grandes crisis y grandes periodos de auge”, subrayó ayer Josep Borrell en la Universidad de La Laguna (ULL), durante la presentación del libro La montaña rusa: crónica de una crisis y cómo se superó. Con prólogo del propio exjefe de la diplomacia europea, la obra, de unas 550 páginas, repasa la convulsa economía chilena entre 2019 y 2024 a través de la experiencia de su autor, Mario Marcel, expresidente del Banco Central y ministro de Hacienda. Desde este último cargo, Marcel lideró la recuperación de un país que “pagó” las consecuencias de un estallido social que, junto a la pandemia, puso en jaque su economía.
“Es un libro apasionante que he prologado, tratando de establecer un paralelismo entre Chile y España desde la Transición”, explicó Borrell en un acto del quinto Campus América de la ULL. Como en el país latinoamericano, el caso español también ha estado marcado por movimientos sociales que han contribuido a forjar la democracia, pero que también han destapado sus fragilidades. “Hoy en día existe un descontento social en toda Europa, una juventud que no tiene claras sus perspectivas y que teme vivir peor que sus padres”, apuntó.
Esta “masa reactiva” puede desembocar en episodios violentos si alguien “prende la mecha”, como, según Borrell, ocurre en Francia e Italia. “La frustración social llega a un punto en el que rompe aguas y la sociedad protesta de manera violenta”. Frente a ello, advierte, “hay que prevenir mediante políticas que ataquen la raíz de los problemas”. Sin embargo, sobre los recientes episodios de violencia en España, añadió que hay que investigar “quién está detrás”, pues sospecha que “no todo es tan espontáneo como parece”.
En Chile, sin embargo, la crisis política y social que estalló en 2019 “fue algo mucho más grave” que lo vivido en la historia reciente de España. Aquella “gigantesca explosión” provocó un proceso de cambio constitucional y desembocó en una profunda crisis económica.
Chile ante la crisis
Mario Marcel, entonces presidente del Banco Central de Chile, advirtió a varios parlamentarios: “Sin un acuerdo para reformar la Constitución, además de la crisis social y política, íbamos a tener una crisis financiera de proporciones”. La actividad cayó un 4% a finales de 2019 y, en el segundo trimestre de 2020, “el PIB cayó un 12,5% y se perdieron dos millones de empleos, el 20% del total”.
La respuesta del Congreso, que Marcel define en su libro como un “shock populista” contribuyó a alimentar la inflación. En marzo de 2022, con la llegada de Gabriel Boric a la Presidencia, asumió el Ministerio de Hacienda y lideró una consolidación fiscal equivalente a diez puntos del PIB, la mayor registrada en el mundo aquel año.
Chile, “no solo se recuperó, sino que volvió a la trayectoria previa a la crisis”, destacó el autor, quien, entre las lecciones de aquellos años, retiene que “responder a una gran crisis puede exigir soluciones poco convencionales, y las respuestas pueden ser más innovadoras mientras mayor sea la credibilidad de las instituciones”.