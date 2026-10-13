Así son los novedosos baños públicos de La Laguna: dos inodoros que giran y se limpian solos

El centro de San Cristóbal de La Laguna se prepara para estrenar unos baños públicos autolimpiables que incorporan un sistema de desinfección automática. Su principal particularidad es que cada módulo dispone de dos inodoros que se alternan mediante un mecanismo giratorio, de manera que uno puede limpiarse mientras el otro queda disponible para el siguiente usuario.
El Ayuntamiento avanza en la instalación de estas infraestructuras, que tendrán un precio de un euro por uso. Los primeros módulos se han situado entre la calle San Antonio y la plaza Doctor Olivera, así como en las proximidades de las plazas del Cristo y del Adelantado.
La iniciativa responde a una demanda vecinal recogida por el Consistorio en 2024 y pretende dotar al casco histórico de aseos públicos disponibles durante todo el año.
Cómo funcionan los nuevos baños públicos de La Laguna
La principal novedad de estas instalaciones está en su sistema automático de limpieza y desinfección, diseñado para preparar el sanitario después de cada utilización.
A diferencia de los aseos convencionales, estos módulos incorporan dos inodoros conectados a un mecanismo de rotación de 180 grados.
Cuando una persona termina de utilizar el baño y abandona la cabina, la puerta se cierra y comienza el proceso de limpieza.
El sistema hace girar el módulo que contiene el inodoro utilizado, desplazándolo hasta un compartimento técnico situado detrás de la pared. Al mismo tiempo, presenta otro sanitario que ha pasado previamente por el proceso de desinfección.
En ese espacio técnico, el inodoro utilizado recibe chorros a presión con un producto desinfectante biodegradable, destinados a limpiar tanto los bordes como la base.
Posteriormente, el asiento atraviesa una cortina de aire comprimido que permite secarlo antes de volver a estar disponible.
El procedimiento también incluye la limpieza automática del suelo. Mediante un sistema de chorros de agua, los residuos son arrastrados hacia una rejilla posterior.
Las baldosas porosas facilitan el drenaje del líquido, con el objetivo de reducir la acumulación de agua y evitar resbalones.
De esta manera, el sistema está diseñado para realizar el proceso de limpieza sin necesidad de que intervenga personal después de cada utilización.
Dónde estarán los baños públicos y cuánto costarán
El Ayuntamiento ha confirmado la instalación de tres aseos autolimpiables en diferentes puntos del centro de La Laguna:
- Entre la calle San Antonio y la plaza Doctor Olivera.
- En las proximidades de la plaza del Cristo.
- En las inmediaciones de la plaza del Adelantado.
El concejal de Obras, Ángel Chinea, explicó a finales de septiembre que las estructuras ya estaban colocadas sobre sus respectivas plataformas y que se estaban ejecutando las conexiones de agua, electricidad y otras canalizaciones necesarias.
Baños adaptados para personas con discapacidad y ostomizadas
Otra de las características de los nuevos aseos es su diseño accesible.
Según ha explicado el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, las instalaciones estarán adaptadas para personas con discapacidad y dispondrán de elementos específicos para personas ostomizadas.
Estas últimas son personas que, como consecuencia de una intervención quirúrgica, necesitan utilizar una abertura artificial en el abdomen para eliminar determinados desechos del organismo.
El Ayuntamiento ha contado con el asesoramiento de la Asociación de Ostomizados de Canarias para incorporar estas adaptaciones.
La elección de los emplazamientos también ha requerido coordinación con la Gerencia de Urbanismo, debido a las condiciones de protección del casco histórico.
El Consistorio prevé estudiar nuevas ubicaciones una vez que los primeros módulos entren en funcionamiento y se conozca la valoración de los usuarios durante los primeros meses.